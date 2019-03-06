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أخبار العالم

وسائل إعلام سويسرية: بوتفليقة مازال في جنيف ويحتاج لعناية طبية

الأربعاء 06/مارس/2019 - 01:20 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
قالت وسائل إعلام سويسرية، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ما زال في جنيف حيث يتلقى العلاج ويجري فحوصات، مشيرة إلى أنه بحاجة إلى عناية طبية مركزة، إذ إنه يعاني من مشاكل في التنفس والأعصاب.

وكان بوتفليقة قد قدم أوراق ترشحه للإنتخابات الرئاسية الجزائرية التي ستجري في أبريل المقبل، متعهدًا أنه في حال انتخابه فإنه ولايته لن تتجاوز السنة وسيجري بعدها انتخابات رئاسية وتعديلات دستورية وحوار وطني.

وأعلن الجيش الجزائري أنه سيضمن الأمن ولن يسمح بعودة البلاد إلى "سنوات الجمر والألم".

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