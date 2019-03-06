ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

شاهد.. أساتذة وطلاب وموظفو جامعة القاهرة في طابور 100 مليون صحة

الأربعاء 06/مارس/2019 - 01:21 م
صدى البلد
ياسمين سامي
توافد عدد كبير من طلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة القاهرة، لإجراء الكشف الطبي على فيروس سي والأمراض غير السارية، وذلك في إطار حملة "100 مليون صحة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للكشف عن فيرس سي والأمراض غير السارية مجانًا.

وأعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن أطقم جامعة القاهرة الطبية تتعاون مع وزارة الصحة والسكان طوال أيام الحملة، التي تستمر لمدة شهرين حتى نهاية أبريل المقبل بكليات التجارة والحقوق والعلوم والهندسة والزراعة والطب البيطري والدراسات العليا للتربية والآداب.

ووجه "الخشت"، خلال جولة بالحرم الجامعي، الأمن الإداري بتنظيم عملية الكشف على الطلاب وتذليل أي عقبات أمام الحملة، موضحًا أن سيارات الكشف الطبي تجوب الحرم الجامعي طوال اليوم، مؤكدًا أن هذه الحملة تعبر عن رؤية ثاقبة من القيادة السياسية للاهتمام بالصحة العامة ومواجهة الأمراض غير السارية، وأن الجامعة تسير بخطى متوازية مع هذه الرؤية من خلال توقيعها كشف فيروس سي على الطلاب الجدد الملتحقين بالجامعة كل عام.
شاهد.. أساتذة وطلاب وموظفو جامعة القاهرة في طابور 100 مليون صحة
شاهد.. أساتذة وطلاب وموظفو جامعة القاهرة في طابور 100 مليون صحة
شاهد.. أساتذة وطلاب وموظفو جامعة القاهرة في طابور 100 مليون صحة
شاهد.. أساتذة وطلاب وموظفو جامعة القاهرة في طابور 100 مليون صحة

ترشيحاتنا

روحاني يفجر مفاجأة حول تنازله عن السلطة

بعد إعلان السيسي أسوان عاصمة للشباب الأفريقي.. الفنادق كاملة العدد.. فيديو

الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بدءا من اليوم.. فيديو

أغرب مكالمة عن الزوجة النكدية.. فيديو

تعليم الإسكندرية تكشف تفاصيل حادث تسرب الغاز بمجمع مدارس السيوف

تعرف على أهم التجديدات بإستاد القاهرة استعدادًا لبطولة الأمم الأفريقية.. صور

محمد صلاح يمارس رياضة الركض .. صورة

مجدي طلبة: ارتفاع في قيمة الصادرات المصرية بنسبة 15%

إسعاد يونس:عادل إمام طلب مني تغيير اسمي لهذا السبب.. فيديو

بث مباشر.. مباراة الأهلي وبيراميدز في دوري الجمهورية

انفجار طائرة عسكرية أمريكية بـ 200 مليون دولار بسبب طائر.. فيديو

خدمات جديدة للزوار بمنطقة أهرامات الجيزة.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صبا مبارك تنشر صورًا لها بدون مكياج: خليك بسيط

هتاكل ايه النهاردة؟.. كفتة خضروات وتورتة الأرز الإيراني.. والحلو ترافل فواكه

خدمات جديدة للزوار بمنطقة أهرامات الجيزة.. صور

تعرف على أهم التجديدات بإستاد القاهرة استعدادًا لبطولة الأمم الأفريقية.. صور

أكوام القمامة والنفايات الطبية تحاصر مواطني المحلة.. والأهالي: صرخنا كثيرا ارحمونا.. صور

فيديو

وزير الخارجية الصومالي: مازلنا نعانى اقتصاديا ونحتاج للدعم السياسي .. فيديو
بث مباشر.. مباراة الأهلي وبيراميدز في دوري الجمهورية
وزير خارجية الصومال: ضرورة تضافر الجهود العربية لمواجهة القضايا المشتركة.. فيديو
خارجية الصومال: مستعدون للمشاركة في أي مبادرة تخدم مصالح الدول العربية
وزير خارجية السودان: مستمرون في دعم الدولة الفلسطينية حتى تحريرها.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟