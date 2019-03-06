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ثقافة

المصرية الروسية للثقافة والعلوم تصدر كتاب ما هي نظرية النسبية

الأربعاء 06/مارس/2019 - 03:04 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
أصدرت المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم، كتاب "ما هي نظرية النسبية" للمؤلفين أندوا ورومر باللغة العربية واللغة الانجليزية.

وقال الدكتور حسين الشافعي رئيس المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم إن هذا الكتاب يعتبر محاولة موفقة لعرض مبادىء نظرية النسبية الخاصة التي وضعها "ألبرت اينشتاين".

وأوضح مؤلفا الكتاب أن المفاهيم التي تعتبر راسخة كالزمن والفراغ والكتلة، هي في الواقع متغيرة الخواص، فالزمن مثلا في صاروخ كوني، يمضي أبطأ من مضيه علي الأرض - ففي الوقت الذي تمر فيه علي الارض مئات السنين لا يمر علي الصاروخ سوي بضع سنوات فقط.

ويمتاز هذا الكتاب بخلوه من المعادلات المعقدة وببساطة العرض وبعده عن التجريد، مما يجعله في متناول فهم القارئ العادي غير المتخصص.

مؤلفا الكتاب هما عضو أكاديمية العلوم الدكتور "لاندوا" الذي توفي عام ١٩٦٨، وأستاذ الفيزياء الدكتور "يوري رومر" الذي اشتهر بأبحاثه في مجال الفيزياء والأشعة الكونية.

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