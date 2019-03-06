كاردشيان تهجر حبيبها للأبد.. خانها مع صديقة شقيقتها (+18)

أكد مصدر مقرب من نجمة تليفزيون الواقع كلوي كاردشيان، أنها لن تعود لحبيبها ووالد طفلتها "ترو" مجددا بعد اكتشافها خيانته مع صديقة شقيقتها، الموديل جوردون وودز.



وقال المصدر بحسب ما جاء في موقع ET الأجنبي، إن كلوي لن تكرر نفس الخطأ الذي فعلته من قبل عندما سامحت "طومسون" عقب تسريب فيديو له وهو يخونها مع سيدتين، لافتا إلى أنها تجاوزت هذا الامر بسبب اقتراب موعد ولادتها ورغبتها في تأسيس أسرة.



وأضاف أن شقيقاتها من نجمات عائلة كاردشيان ووالدتها كريس جينر يدعمنها بشكل كبير بشأن هذا القرار الذي وصف بالنهائي دون رجعة.



وكانت كلوي وجهت رسالة لـ تريستان عبر "تويتر" منذ أيام قائلة: "كان أسبوعا صعبا وأعلم أن الجميع يشعر بالأذى عند السماع عن هذا مثلي، وأنا قلت أشياءً كان لابد علي أن لا أصرح بها، حقا تريستان أنت خنتني وأهنتني ولكن الصدمة ليست كالمرة الأولى".



وأضافت: "الأصعب والذي يجعلني أتوجع بشدة أن الخيانة كانت مع شخصية قريبة مني، اعتبرتها وعاملتها كشقيقتي الصغيرة، ولكن جوردن ليس اللوم عليكي لأنك دمرتِ عائلتي، إنها غلطة تريستان".



واختتمت تغريداتها قائلة: "عليّ أن أستمر مع عائلتي وأحمد ربي على الصحة والعائلة وابنتي الجميلة ترو".