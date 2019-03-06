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فن

صلاح عبد الله: سبقت ناس أحسن منى بكتير

الأربعاء 06/مارس/2019 - 01:32 م
صدى البلد
شيرين عادل
عبر الفنان صلاح عبد الله، عن ثقته بقدراته الفنية المميزة التي مكنته من اعتلائه الصفوف الأولى.

وقال "عبد الله"، عبر صفحته الشخصية بـ "تويتر": "كتير سبقوك إنت أحسن منهم بكتير، قلت له: مانا برضه سبقت كتير هما أحسن مني بكتير".

يذكر أن الفنان صلاح عبد الله سيشارك في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "فكرة بمليون جنيه" مع النجم علي ربيع.

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