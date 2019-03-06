صلاح عبد الله: سبقت ناس أحسن منى بكتير

عبر الفنان صلاح عبد الله، عن ثقته بقدراته الفنية المميزة التي مكنته من اعتلائه الصفوف الأولى.
وقال "عبد الله"، عبر صفحته الشخصية بـ "تويتر": "كتير سبقوك إنت أحسن منهم بكتير، قلت له: مانا برضه سبقت كتير هما أحسن مني بكتير".
يذكر أن الفنان صلاح عبد الله سيشارك في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "فكرة بمليون جنيه" مع النجم علي ربيع.
وقال "عبد الله"، عبر صفحته الشخصية بـ "تويتر": "كتير سبقوك إنت أحسن منهم بكتير، قلت له: مانا برضه سبقت كتير هما أحسن مني بكتير".
يذكر أن الفنان صلاح عبد الله سيشارك في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "فكرة بمليون جنيه" مع النجم علي ربيع.