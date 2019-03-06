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فن

صبا مبارك تنشر صورًا لها بدون مكياج: خليك بسيط

الأربعاء 06/مارس/2019 - 01:42 م
صبا مبارك
صبا مبارك
شروق إبراهيم
نشرت الفنانة الأردنية صبا مبارك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" مجموعة صور "سيلفي" لها، بدون مكياج واعتمدت في ظهورها على جمالها الطبيعي.

وعلقت صبا: "صباح الفل، ابتسم وخليك بسيط، مفيش شيء مستاهل".

وكشفت صبا مبارك عن قيامها بإنتاج مسلسل عبور الذي يسلط الضوء على مشاكل اللاجئين.

"عبور" من تأليف ثُريا حمدي، وإخراج محمد الحكشي وتدور أحداثه عام 2015 في إطار درامي اجتماعي، وتبدأ بلحظة وصول الطفل ليث (12 سنة) إلى المخيم وحيدًا، فيصبح الرابط بين جميع الشخصيات والقصص التي يستعرضها المسلسل.
صبا مبارك تنشر صورًا لها بدون مكياج: خليك بسيط
صبا مبارك تنشر صورًا لها بدون مكياج: خليك بسيط
صبا مبارك تنشر صورًا لها بدون مكياج: خليك بسيط
صبا مبارك تنشر صورًا لها بدون مكياج: خليك بسيط

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صبا مبارك تنشر صورًا لها بدون مكياج: خليك بسيط

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