ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

وزير خارجية السودان: مستمرون في دعم الدولة الفلسطينية حتى تحريرها.. فيديو

الأربعاء 06/مارس/2019 - 01:39 م
صدى البلد
شيماء مجدي
ناشد الدرديري محمد أحمد، وزير خارجية السودان، بالاعتراف بحق الشعب الفلسطينى وإنهاء الاحتلال، موضحًا أن السودان ستظل تدعم القدس حتى يتم تحريرها.

وقال "الدرديري"، خلال كلمته باجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية اليوم، الأربعاء: "إننا نهدف إلى الحلول السياسية للقضية السورية لأنه الحل الأمثل"، مشيدًا بالجهود التى تبذلها جامعة الدول العربية فى القضايا العربية.

وأضاف أن السودان تسعى إلى تطهير منطقة الشرق الأوسط من جميع أنواع الأسلحة والأسلحة النووية، مشيرا إلى أنه سيتم نقل رئاسة الاجتماع إلى دولة الصومال.

ترشيحاتنا

تعرف على سعر متر الوحدات السكنية في أغلى 7 مناطق داخل العاصمة

تعليق مثير من الاتحاد الإفريقي على مباراة الزمالك وجورماهيا

طلبات غريبة من الأرجنتين لمشاركة ميسي أمام المغرب

بث مباشر.. اجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة

وسائل إعلام سويسرية: بوتفليقة مازال في جنيف ويحتاج لعناية طبية

تعرف على أهم التجديدات بإستاد القاهرة استعدادًا لبطولة الأمم الأفريقية.. صور

مجدي طلبة: ارتفاع في قيمة الصادرات المصرية بنسبة 15%

تعرف على صلاة واحدة تعادل 360 صدقة

شاهد .. عمرو دياب ودينا الشربيني يتدربان في نفس الجيم .. صور

تعليق مؤثر من المستكاوي عقب وداع ريال مدريد لـ دوري أبطال أوروبا

مارسيليا الفرنسي يشبه مدافعه بنجم الأهلي ومنتخب مصر

العثور على جثة طفل غريق بمركز سنورس بالفيوم بعد اختفائه بـ 5 أيام

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صبا مبارك تنشر صورًا لها بدون مكياج: خليك بسيط

هتاكل ايه النهاردة؟.. كفتة خضروات وتورتة الأرز الإيراني.. والحلو ترافل فواكه

خدمات جديدة للزوار بمنطقة أهرامات الجيزة.. صور

تعرف على أهم التجديدات بإستاد القاهرة استعدادًا لبطولة الأمم الأفريقية.. صور

أكوام القمامة والنفايات الطبية تحاصر مواطني المحلة.. والأهالي: صرخنا كثيرا ارحمونا.. صور

فيديو

وزير الخارجية الصومالي: مازلنا نعانى اقتصاديا ونحتاج للدعم السياسي .. فيديو
بث مباشر.. مباراة الأهلي وبيراميدز في دوري الجمهورية
وزير خارجية الصومال: ضرورة تضافر الجهود العربية لمواجهة القضايا المشتركة.. فيديو
خارجية الصومال: مستعدون للمشاركة في أي مبادرة تخدم مصالح الدول العربية
وزير خارجية السودان: مستمرون في دعم الدولة الفلسطينية حتى تحريرها.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟