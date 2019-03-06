وزير خارجية السودان: مستمرون في دعم الدولة الفلسطينية حتى تحريرها.. فيديو

ناشد الدرديري محمد أحمد، وزير خارجية السودان، بالاعتراف بحق الشعب الفلسطينى وإنهاء الاحتلال، موضحًا أن السودان ستظل تدعم القدس حتى يتم تحريرها.



وقال "الدرديري"، خلال كلمته باجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية اليوم، الأربعاء: "إننا نهدف إلى الحلول السياسية للقضية السورية لأنه الحل الأمثل"، مشيدًا بالجهود التى تبذلها جامعة الدول العربية فى القضايا العربية.



وأضاف أن السودان تسعى إلى تطهير منطقة الشرق الأوسط من جميع أنواع الأسلحة والأسلحة النووية، مشيرا إلى أنه سيتم نقل رئاسة الاجتماع إلى دولة الصومال.

