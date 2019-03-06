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محافظات

المنيا تواصل استقبال الوفود السياحية لزيارة المناطق الأثرية

الأربعاء 06/مارس/2019 - 04:29 م
صدى البلد
أيمن رياض
استقبلت منطقة آثار بني حسن بمركز ابو قرقاص بالمنيا، وفدًا سياحيًا يضم زائرين من دولتي ( إنجلترا ـ اليابان)، خلال قيامهم برحلة نيلية عن طريق البواخر السياحية لزيارة المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمحافظة.

أكد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا على أهمية القطاع السياحي في مصر موجهًا مدير إدارة السياحة بالمحافظة بتوفير سبل الراحة والأمن والأمان للزائرين والعمل على توفير المناخ السياحي الجذاب.

من جانبه، قال الدكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة بالمنيا، إن محافظة المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية والمعالم السياحية الهامة منها منطقة آثار تل العمارنة بمركز ديرمواس، ومنطقة آثار الأشمونين شمال غرب مركز ملوي، ومنطقة آثار بني حسن والتي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كيلومترا وتضم 39 من المقابر القديمة من عهد الدولة الوسطى.

كما تضم المحافظة أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة بمنطقة جبل الطير، وكذلك منطقة آثار البهنسا ، وتقع على بعد 16 كيلومترا من مركز بني مزار وهي مدينة أثرية قديمة ،عثر فيها على الكثير من البرديات التي ترجع للعصر اليوناني الروماني، وتلقب بالبقيع الثاني لكثرة من اسُتشهد فيها خلال الفتح الإسلامي.
المنيا تواصل استقبال الوفود السياحية لزيارة المناطق الأثرية
المنيا تواصل استقبال الوفود السياحية لزيارة المناطق الأثرية
المنيا تواصل استقبال الوفود السياحية لزيارة المناطق الأثرية

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