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رياضة

لهيطة: أرضية ملعب النيجر سيئة لذا قررنا خوض مران وحيد قبل المباراة

الأربعاء 06/مارس/2019 - 04:03 م
صدى البلد
حسن غنيمة
قال المهندس إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني، إن المكسيكي خافيير أجييري المدير الفني للمنتخب، قد قرر خوض مرانا وحيدا على ملعب المباراة الذى يستضيف مباراة مصر والنيجر في إطار الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة للكاف 2019، حيث سيخوض منتخب مرانا وحيدا يوم 22 مارس ليلة المباراة المقرر إقامتها يوم 23 مارس.

وعلل لهيطة، ذلك الأمر بسبب سوء أرضية ملعب المباراة قد تسببت في هذا القرار، إذ تسافر بعثة المنتخب الوطني من برج العرب إلى النيجر يوم 21 مارس عبر طائرة خاصة لتفادي الإجهاد.

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