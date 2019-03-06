ندوة تثقيفية في مدرسة النصر بالمعادي بمناسبة يوم الشهيد

أناب اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اللواء أحمد فؤاد نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية لحضور الندوة التثقيفية التي عقدتها قيادة الدفاع الشعبي والعسكري بمناسبة يوم الشهيد بمدرسة النصر بالمعادي بحضور اللواء خالد مصطفى توفيق قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري.



وأكد "فؤاد" خلال كلمته، أهمية الدور الذي يقوم به رجال القوات المسلحة على حدود الوطن وفى أوقات السلم ولحظات الحرب، مثمنا دورهم في التصدي للعمليات الإرهابية والحفاظ علي الوطن.



وأشار إلى أن هذه الندوات والفعاليات هدفها تكريم من جاد بأرواحهم من أجل الوطن.



وتضمنت الندوة تكريم الطلاب المثاليين من أبناء الشهداء وتقديم عدة فقرات فنية لتلاميذ المدرسة.



