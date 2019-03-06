ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

ندوة تثقيفية في مدرسة النصر بالمعادي بمناسبة يوم الشهيد

الأربعاء 06/مارس/2019 - 01:40 م
صدى البلد
عبد العزيز جمال
أناب اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اللواء أحمد فؤاد نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية لحضور الندوة التثقيفية التي عقدتها قيادة الدفاع الشعبي والعسكري بمناسبة يوم الشهيد بمدرسة النصر بالمعادي بحضور اللواء خالد مصطفى توفيق قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري.

وأكد "فؤاد" خلال كلمته، أهمية الدور الذي يقوم به رجال القوات المسلحة على حدود الوطن وفى أوقات السلم ولحظات الحرب، مثمنا دورهم في التصدي للعمليات الإرهابية والحفاظ علي الوطن.

وأشار إلى أن هذه الندوات والفعاليات هدفها تكريم من جاد بأرواحهم من أجل الوطن.

وتضمنت الندوة تكريم الطلاب المثاليين من أبناء الشهداء وتقديم عدة فقرات فنية لتلاميذ المدرسة.

ندوة تثقيفية في مدرسة النصر بالمعادي بمناسبة يوم الشهيد
ندوة تثقيفية في مدرسة النصر بالمعادي بمناسبة يوم الشهيد
ندوة تثقيفية في مدرسة النصر بالمعادي بمناسبة يوم الشهيد
ندوة تثقيفية في مدرسة النصر بالمعادي بمناسبة يوم الشهيد

ترشيحاتنا

مصادر: الأهلي يفاوض مهاجم أشانتي كوتوكو

جمل يضرب عن الطعام بعد وفاة صاحبه .. صور

ابنة أنيس عبيد: الفيلم الذي أنتجته الجزيرة عن والدي غير منضبط

أحد أفراد العائلة الحاكمة بقطر يفضح تناقضات سياسة تميم.. فيديو

مجدي طلبة: ارتفاع في قيمة الصادرات المصرية بنسبة 15%

أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم .. فيديو

بث مباشر.. اجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة

محمد صلاح يمارس رياضة الركض .. صورة

تسرب غاز الكلور يصيب 12 طالبا باختناق في الإسكندرية.. وإخلاء مجمع مدارس السيوف

عمرو وردة لـ صدى البلد: اشتباكي مع جماهير أيك أكبر خطأ في حياتي

تعرف على أهم التجديدات بإستاد القاهرة استعدادًا لبطولة الأمم الأفريقية.. صور

طلبات غريبة من الأرجنتين لمشاركة ميسي أمام المغرب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صبا مبارك تنشر صورًا لها بدون مكياج: خليك بسيط

هتاكل ايه النهاردة؟.. كفتة خضروات وتورتة الأرز الإيراني.. والحلو ترافل فواكه

خدمات جديدة للزوار بمنطقة أهرامات الجيزة.. صور

تعرف على أهم التجديدات بإستاد القاهرة استعدادًا لبطولة الأمم الأفريقية.. صور

أكوام القمامة والنفايات الطبية تحاصر مواطني المحلة.. والأهالي: صرخنا كثيرا ارحمونا.. صور

فيديو

وزير الخارجية الصومالي: مازلنا نعانى اقتصاديا ونحتاج للدعم السياسي .. فيديو
بث مباشر.. مباراة الأهلي وبيراميدز في دوري الجمهورية
وزير خارجية الصومال: ضرورة تضافر الجهود العربية لمواجهة القضايا المشتركة.. فيديو
خارجية الصومال: مستعدون للمشاركة في أي مبادرة تخدم مصالح الدول العربية
وزير خارجية السودان: مستمرون في دعم الدولة الفلسطينية حتى تحريرها.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟