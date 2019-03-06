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محافظات

للوقاية من أمراض العيون.. بصيرة تبدأ تنفيذ مشروعها ممر النور بالسويس

الأربعاء 06/مارس/2019 - 04:04 م
بصيرة تبدء تنفيذ
بصيرة تبدء تنفيذ مشروعها "ممر النور" بالسويس
أعلن مجلس أمناء مؤسسة بصيرة لذوى الاحتياجات البصرية، أنه وفي إطار مشاركة المؤسسة في تنفيذ مبادرة السيد الرئيس حياة كريمة قامت المؤسسة بتنفيذ مشروعها "ممر النور" بمحافظة السويس لحماية أطفال المدارس بالمحافظة من الإصابة بأمراض العيون المختلفة من خلال الاكتشاف المبكر وسرعة التدخل الطبي ورفع الوعي المجتمعي حول مشكلات أمراض العيون.

وأكدت دعاء مبروك عضو المجلس القومي للإعاقة المدير التنفيذي لبصيرة أن أطلق مشروع "ممر النور" بالسويس يأتي بعد أن نجح المشروع في عمل مسح شامل لـ20 ألف من أطفال المدارس في قرى محافظة بني سويف، وعمل مسح شامل لعدد 10 آلاف تلميذ بمدارس أسوان، وتم صرف الدواء اللازم للحالات التي تحتاج إلى ذلك وعمل النظارات والعمليات الجراحية المطلوبة.

وأشارت مبروك إلى أن مشروع "ممر النور" يشمل تنظيم قوافل طبية موسعة تجوب المدارس وتقوم بتوقيع الكشف الطبي على التلاميذ، وصرف الدواء اللازم وعمل نظارات وإجراء عمليات جراحية، كل ذلك بالمجان تماما، وتنظيم حملات توعية حول أهم مشكلات أمراض العيون لدى الأطفال وطرق الوقاية منها.

وأوضحت مبروك، أن "ممر النور" تنفذه بصيرة بالتعاون مع مؤسسة فيزا العالمية والبنك الأهلي المصري، وأن المشروع نجح حتى الآن في الكشف بمحافظة السويس تلاميذ 10 مدارس، وأن بصيرة نظمت بالفعل قوافل بمدارس بشمال السويس وجنوبها بحى الجناين وأنه وبمجرد توقيع الكشف الطبي على عيون التلاميذ تم صرف أدوية للمحتاجين منهم كذلك أخذ مقاسات النظارات الطبية، استعدادا لعملها وتسليمها للأطفال بالمجان، وكذلك اصطحاب الأطفال ممن يحتاجون تدخل جراحي إلى القاهرة للبدء في عمل الجراحات المطلوبة بالتنسيق مع عدد من كبار أساتذة العيون.

للوقاية من أمراض العيون.. بصيرة تبدأ تنفيذ مشروعها ممر النور بالسويس
للوقاية من أمراض العيون.. بصيرة تبدأ تنفيذ مشروعها ممر النور بالسويس
للوقاية من أمراض العيون.. بصيرة تبدأ تنفيذ مشروعها ممر النور بالسويس
للوقاية من أمراض العيون.. بصيرة تبدأ تنفيذ مشروعها ممر النور بالسويس
للوقاية من أمراض العيون.. بصيرة تبدأ تنفيذ مشروعها ممر النور بالسويس
للوقاية من أمراض العيون.. بصيرة تبدأ تنفيذ مشروعها ممر النور بالسويس
للوقاية من أمراض العيون.. بصيرة تبدأ تنفيذ مشروعها ممر النور بالسويس

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