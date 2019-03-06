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أخبار البلد

مدبولي يشهد توقيع اتفاقيتي توزيع منتجات الخدمة الوطنية وإطلاق بوابة المحتوى الثقافي

الأربعاء 06/مارس/2019 - 04:05 م
الدكتور مصطفي مدبولي
الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء
محمود مطاوع
شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاقية ثلاثية بين وزارتي التموين والتنمية المحلية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لتوزيع السلع التي ينتجها الجهاز للمواطنين تحت إشراف وزارة التموين.

ووقع البروتوكول وزيرا التموين والتنمية المحلية وممثل جهاز الخدمة المدنية.

كما شهد مدبولي توقيع اتفاقية بين الثقافة والآثار والاتصالات لإطلاق بوابة إلكترونية للمحتوى الثقافي المصري.

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