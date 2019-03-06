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أخبار البلد

شعراوي يتابع استعدادات المحافظات لاستقبال كأس الأمم الأفريقية

الأربعاء 06/مارس/2019 - 02:28 م
اللواء محمود شعراوى
اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
ايمان البكش
عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اجتماعًا مع عدد من قيادات الوزارة لمتابعة بعض الملفات المهمة وعلى رأسها استعدادات محافظات القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية يونيو المقبل، وكذا محافظة أسوان لاستضافة ملتقى الشباب العربى والأفريقى خلال شهر مارس الجارى.

وشدد الوزير، على ضرورة المتابعة الجيدة للجان التى تم تشكيلها من قطاعات الوزارة للنزول ميدانيًا للمحافظات والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ التكليفات الرئاسية وتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء للخروج بتلك الأحداث المهمة بصورة مشرفة تليق بالدولة المصرية.

كما بحث الاجتماع أيضًا مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب الجارية فى المحافظات وتنفيذ وصلات الصرف الصحى المنزلية التى تقوم بها الوزارة بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى فى القرى الأكثر احتياجًا، وأشار شعراوى إلي أهمية دور المشاركة المجتمعية والجمعيات الأهلية فى تنفيذ تلك المشروعات.

وأكد الوزير على أهمية تحقيق الانضباط داخل كافة القطاعات بالوزارة، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب على كافة العاملين لتنفيذ المهام المكلفين بها على أفضل صورة.

وشدد اللواء محمود شعراوي، على ضروة التواصل بصورة جيدة بين قطاعات الوزارة وتشكيل مجموعات عمل فى كل قطاع لتوزيع ومتابعة المهام المكلف بها، مع أهمية التحديث المستمر لكافة البيانات والمعلومات الخاصة بالملفات والمشروعات التى يتم متابعتها مع المحافظات والوزارات.

كما تابع الوزير خلال الاجتماع عددًا من الملفات الهامة أيضًا منها تطوير الأسواق والمواقف بالمحافظات بما يحقق أقصى استفادة منها ويحسن من الموارد المالية للمحافظات وتقديم خدمات جيدة للمواطنين، وإمكانية دخول القطاع الخاص فى هذه المشروعات.

وفي السياق ذاته عقد الوزير اجتماعًا مع قطاع الشئون القانونية بالوزارة لمتابعة آليات العمل خلال الفترة الماضية والإجراءات الخاصة بسرعة تنفيذ كافة المهام الموكلة للقطاع.

ووجه اللواء شعراوى بتشكيل لجنة لإنهاء كافة القضايا المتعلقة بقرارات نزع الملكية بالتنسيق مع هيئة قضايا الدولة، كما وجه الوزير القطاع بالتنسيق المستمر مع القطاعات والإدارات المختصة بالوزارة لتنفيذ التكليفات بدقة ، ومتابعة قرارات مجلس الوزراء ومشروعات القوانين التى يتم التنسيق فيها مع الوزارة.

كما تم خلال اللقاء أيضًا متابعة قرارات التخصيص الواردة من المحافظات ، وسرعة إنهاء كافة الأعمال القانونية المطلوب بحثها بدقة وإبداء الآراء القانونية فيها.

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