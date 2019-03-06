التضامن: مد التقديم لحج الجمعيات حتى الخميس 14 مارس

قالت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى إنه قد تقرر مد فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم 1440هـ/ 2019 م حتى الخميس القادم الموافق 14 مارس 2019.





وذلك بعد أن كان مقررًا إغلاقه غدًا الخميس 7 مارس الجارى، وذلك لاتاحة فرصة أكبر أمام المواطنين الراغبين فى التقدم ليتمكنوا من التسجيل على بوابة الحج الموحدة المصرية، مشيرة إلى أن بعثة حج الجمعيات هذا العام خصص لها مايقرب من ١٢الف تأشيرة لأعضاء الجمعيات الأهلية ممن تنطبق عليهم شروط التقدم وأن نهاية مارس الجارى سيشهد إجراء القرعة الإلكترونية المركزيةً على البوابة لاختيار الحجاج الفائزين، وفقًا لحصة الحج المخصصة لكل محافظة والتي تم تحديدها وفقًا لنسبة تعداد السكان.





ومن جانبه صرح أيمن عبد الموجود المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة وزارة التضامن الاجتماعى على ضرورة الالتزام بأن يكون المتقدم عضوا مسجلا في إحدى الجمعيات الأهلية ومسدد الاشتراك السنوي للجمعية وأن تكون الجمعية قد مر على قيدها عامين على الأقل في 1/1/2019م ولم يوقع عليها جزاءات لمخالفات ثبتت بحقها هذا ولا يسمح للعضو بالتسجيل الا في جهة واحدة سواء حج الداخلية او الجمعيات أو السياحة و يشترط في العضو المتقدم أن يكون قادر على آداء المناسك من الناحية الصحية حرصًا على سلامته كما انه لابد من وجود مرافق للحجاج أصحاب الأعمار فوق 75 سنة على أن تقدم الطلبات للإدارات الاجتماعية التابع لها الجمعية وفقًا للنموذج المعد لذلك





واوضح عبد الموجود أن برامج الحج لهذا العام تتضمن 4 مستويات تناسب جميع المستويات الاقتصادية حيث المستوى الاول تكون الاقامة بفنادق 5 نجوم وبقيمة 105 آلاف جنيه وتخصص المؤسسة ١٠٪ فقط من التأشيرات لهذا المستوى المتميز والمستوى الثانى تكون الاقامة فيه بفنادق اربعة نجوم وقيمته 90 ألف جنيه والمستوى الثالث الإقامة فيه بفنادق 3 نجوم وبقيمة 80 ألف جنيه أما المستوى الرابع فستكون الإقامة بفنادق 3 نجوم ايضا وبقيمة 70 الف جنيه مع التأكيد أن الأسعار المعلنة شاملة قيمة تذكرة الطيران ومن المقرر أن يتم استخدام مطار المدينة سواء في الذهاب أو العودة حسب خط سير الرحلة.





كما أكد عبدالموجود أن المؤسسة القومية نجحت هذا العام فى حجز فنادق قريبة من الحرم المكى تسهيلا على حجاج الجمعيات، كما تعاقدت على باقى الخدمات مبكرا للحصول على أفضل الأسعار حتى تتمكن من تقديم برامج الحج بأقل تكلفة ممكنة.



