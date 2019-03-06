سولاري يغيب عن مباراة أبو قير

يغيب الجناح الأيمن لفريق المنصورة إسلام صلاح الشهير بسولاري عن مباراة فريقه أمام أبو قير للأسمدة غدا على ملعب استاد المنصورة، ضمن مواجهات الجولة الحادية والعشرين من دوري القسم الثاني نظرا لإصابة اللاعب في مباراة سيدي سالم الخميس السابق بمزق في العضلة الضامة، ما ادى الى اثارة حالة من القلق بين الجهاز الفني.



