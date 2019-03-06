سولاري يغيب عن مباراة أبو قير

يغيب الجناح الأيمن لفريق المنصورة إسلام صلاح الشهير بسولاري عن مباراة فريقه أمام أبو قير للأسمدة غدا على ملعب استاد المنصورة، ضمن مواجهات الجولة الحادية والعشرين من دوري القسم الثاني نظرا لإصابة اللاعب في مباراة سيدي سالم الخميس السابق بمزق في العضلة الضامة، ما ادى الى اثارة حالة من القلق بين الجهاز الفني.
فيما صرح أشرف منير اخصائي العلاج الطبيعي أن اللاعب مشاركته في مباراة غدًا خطيرة على صحة اللاعب ومشاركة اللاعب سوف تؤدي الي تفاقم الإصابة، الأمر الذي أدى إلى استبعاد اللاعب للحفاظ علي صحته حتى تتم جاهزيته في المباراة القادمة امام فاركو في الجولة الثانية والعشرين.