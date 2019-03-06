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تعليم

آداب عين شمس تطلق مؤتمر القوى الناعمة بحضور 4 وزراء .. 23 مارس

الأربعاء 06/مارس/2019 - 02:30 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
أعلنت الدكتورة سوزان القليني، عميد كلية الآداب جامعة عين شمس، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيسة لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة، انطلاق المؤتمر السنوي الدولي للكلية بعنوان "القوى الناعمة وصناعة المستقبل"، خلال الفترة من 23 إلى 25 مارس الجارى، تحت رعاية وحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس. 

وقالت الدكتورة سوزان القليني، في تصريح، الأربعاء، إن موضوعات المؤتمر تتضمن 7 محاور رئيسية هي: الآداب، الفنون، الإعلام، العلوم الاجتماعية والإنسانية، الدبلوماسية، التعليم والعلوم التربوية والخطاب الديني وعلاقة كل محور بصناعة المستقبل.

وأوضحت عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس، أن اليوم الأول من المؤتمر يتضمن 5 جلسات تناقش موضوعات، "المرأة كقوة ناعمة" ويترأس الجلسة الدكتورة سوزان القليني، ويتحدث خلالها الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، وأعضاء المجلس، السفيرة الدكتورة منى عمر المساعد السابق لوزير الخارجية للشئون الأفريقية، والدكتورة نسرين البغدادي أستاذ الاجتماع والدكتور أحمد زايد أستاذ الاجتماع. 

وأشار الدكتور سوزان القليني، إلى أن الجلسة الثانية تعقد بعنوان "العلوم الاجتماعية والانسانية كقوة ناعمة"، ويرأسها الدكتور حسين عيسي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ويتحدث فيها،الدكتورة هالة سلطان عضو مجلس النواب والأستاذ بكلية السياسة والاقتصاد، الدكتور مراد وهبة أستاذ الفلسفة بجامعة عين شمس، الدكتور نبيل بدران رئيس لجنة التربية بالمجلس الأعلى للثقافة والدكتور حافظ شمس الدين رئيس لجنة الثقافة العلمية بالمجلس الأعلى للثقافة. 

وتابعت قائلة، إن الجلسة الثالثة تتناول موضوع "الآداب كقوة ناعمة "ويترأس الجلسة الناقد الأدبي الدكتور صلاح فضل ويتحدث فيها الدكتور أنور مغيث رئيس المجلس القومي للترجمة، والشاعر عبد العزيز جويدة، والدكتورة ناهد عبدالحميد مدير ملتقى الهناجر الثقافي، فيما تناقش الجلسة الرابعة موضوع " الفنون كقوة ناعمة "ويترأسها الدكتور حاتم ربيع أمين عام المجلس الأعلى للثقافة السابق، ويتحدث فيها كل من الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، علي بدرخان المخرج الكبير والفنان طارق الدسوقي والمطرب محمد ثروت.

ونوهت الدكتورة سوزان القليني إلى أن الجلسة الخامسة"الخطاب الديني كقوة ناعمة" يديرها الدكتور مصطفى الفقي رئيس مكتبة الإسكندرية ويتحدث فيها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والأنبا أرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي والدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر وعضو المجلس القومي للمرأة.

ويشارك في المؤتمر عدد 38 من الباحثين بين مصريين وباحثين عرب من دول الإمارات، السعودية، الكويت، فلسطين، الأردن، العراق، البحرين ، لبنان وعمان.

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