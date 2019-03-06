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اقتصاد

مجموعة عمل منتدى غاز شرق المتوسط تجتمع بالقاهرة لمناقشة إجراءات التأسيس

الأربعاء 06/مارس/2019 - 04:07 م
صدى البلد
مصطفى خلاف - مايكل عياد
عقدت مجموعة العمل رفيعة المستوى للدول السبع المؤسسة لمنتدى غاز شرق المتوسط ، اجتماعًا لها بالقاهرة لمتابعة تنفيذ تكليفات وزراء الدول السبع في اجتماعهم الأول بالقاهرة، في 14 يناير الماضى بشأن اتخاذ الإجراءات التمهيدية اللازمة لـلانتهاء من تأسيس المنتدى .

وشارك في الاجتماع ممثلي دول مصر وقبرص واليونان وإيطاليا والأردن وفلسطين وإسرائيل الى جانب ممثلي الاتحاد الأوروبي ، حيث جرى الاتفاق على ضوابط عمل المجموعة المعنية بمزاولة أنشطة المنتدى لحين الانتهاء من تأسيسه .

وناقشت مجموعة العمل الأولويات المتعلقة بالعمل في استكمال إجراءات تأسيس المنتدى خلال المرحلة المقبلة تمهيدا لرفع توصيات في هذا الشأن الى الاجتماع الذى يعقده وزراء الدول السبع في ابريل المقبل .

يذكر أن المنتدى الجديد يأتي في اطار اتخاذ خطوات فاعلة لإقامة تعاون اقليمى واسع النطاق بين الدول المنتجة للغاز الطبيعى في منطقة شرق المتوسط وإقامة شراكة مع الاتحاد الاوروبى في مجال الطاقة بما يحقق مصالح كافة الدول المشاركة في هذا التجمع من خلال الاستغلال الاقتصادى الأمثل لما تضمه منطقة شرق المتوسط من اكتشافات للغاز واحتياطيات كبيرة وبنية تحتية متميزة لتجارة وتداول الغاز وتصديره .

وتم الإعلان عن هذا التجمع بمبادرة مصرية مشتركة مع كل من قبرص واليونان في اطار آلية التعاون الثلاثى بين الدول الثلاث خلال قمة كريت في أكتوبر الماضى التي اتفق فيها الرئيس عبدالفتاح السيسى مع كل من زعماء قبرص واليونان على فكرة تأسيس المنتدى والذى اعقبه دعوة مصر لاجتماع وزارى موسع بالقاهرة لدول شرق المتوسط للبدء فعليا في العمل على إقامة المنتدى .

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