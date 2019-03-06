ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

خبير: نتواصل مع مصلحة الضرائب لحل المشكلات مباشرة

الأربعاء 06/مارس/2019 - 04:34 م
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
ناقشت ندوة غرفة التجارة الامريكية بالقاهرة، حول الضريبة الإلكترونية للشركات: "التحديثات والمتطلبات والتحديات"امكانية تعديل الإقرار الضريبى إلكترونيا اليوم .

وقال رامى مينا خبير الضرائب، إننا على تواصل مع رئيس مصلحة الضرائب لحل المشكلات مباشرة، ردا على استفسار أحد المشاركين فى الندوة وورشة العمل "أنه يمكن تعديل الاقرار الضريبى" أون لاين خاصة فيما يتعلق ببيانات العملاء.

وناقشت الندوة التي نظمتها لجنة الضرائب والجمارك برئاسة حسن حجازى وبحضور حسام ناصر مساعد رئيس اللجنة وعدد من الخبراء العديد من الاستفسارات حول الضرائب خاصة ضريبة القيمة المضافة .

حاضر فى الندوة وورشة العمل من خبراء الضرائب ياسر محارم ،وحسن حجازى، ورامى مينا وحسام ناصر وكريم إمام وأحمد السيد .

تطرق المشاركون لضريبة القيمة المضافة وأثرها على بعض الشركات ، بالاضافة إلى العديد من النقاط منها، إيداع ضرائب الشركات، والتسعير التحويلى وضريبة الاستقطاع، ومعالجة الصرف الفوركس، والمعاملة الضريبية على أرباح الأسهم ومكاسب رأس المال، بجانب مساهمة الرعاية الصحية وكذلك قانون الإجراءات الضريبية الموحد المقترح.

ترشيحاتنا

تعرف على أهم التجديدات بإستاد القاهرة استعدادًا لبطولة الأمم الأفريقية.. صور

رسميا.. إيقاف لاعب آرسنال 3 مباريات في الدوري الإنجليزي

عمرو وردة لـ صدى البلد: اشتباكي مع جماهير أيك أكبر خطأ في حياتي

شركة طيران تمنح تذاكر مجانية لمدة سنة.. وكلمة السر إنستجرام

أضرار صادمة تحدث لجسمك بسبب عدم النوم

ميسي يبرئ محمد صلاح من تهمة التعالي على الكرة المصرية (تفاصيل)

رومانسية في غرفة العمليات.. نانسي ونشأت يستقبلان طفلتهما بجلسة تصوير.. السيشن استغرق 100 دقيقة.. ورهبة الزوجة من الولادة سبب توثيق اللحظات الصعبة

كاردشيان تهجر حبيبها للأبد.. خانها مع صديقة شقيقتها

محافظ كفرالشيخ يحيل 19 موطفًا و3 أطباء للتحقيق

بيان جديد رسمي من اللجنة الأولمبية ضد رئيس الزمالك

طالب يعتدي بالضرب على مدرس في الدقهلية

تعليق مثير من الاتحاد الإفريقي على مباراة الزمالك وجورماهيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصغره بـ27 عاما.. أسطورة ليفربول يعلن خطبته من عارضة أزياء.. صور

هبوط بمنتصف كوبري منشأة بشارة في الحسينية بالشرقية.. صور

شاهد.. بدء مشروع تطوير معبد فيلة بأسوان

صبا مبارك تنشر صورًا لها بدون مكياج: خليك بسيط

هتاكل ايه النهاردة؟.. كفتة خضروات وتورتة الأرز الإيراني.. والحلو ترافل فواكه

فيديو

هانم أحمد: المدرس الياباني يهتم بالناحية الشخصية للطفل.. فيديو
شهد شعراوي: أحب الموسيقى تبرز صوت الفنان.. فيديو
نوستالجيا .. سامية جمال: الرجل المهذب من يحترم المرأة.. ونادمة على عدم إنجابي .. فيديو
عبد القادر: ميناء شرق بورسعيد سيصبح مركزا للتجارة العالمية.. فيديو
الصحة: علاج 100 ألف حالة بقوائم الانتظار بتكلفة مليار و93 مليون.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟