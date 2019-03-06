خبير: على كل شركة إيراداتها 3 مليارات جنيه أو أكثر سنويا تقديم إقرار خاص

قال أحمد السيد خبير ضرائب، إن كل شركة إيراداتها السنوية ٣ مليارات جنيه أو أكثر سنويا ، عليها تقديم إقرار خاص ورقى يضم معلومات حول الشركة أو شركاتها التابعة لمصلحة الضرائب قبل نهاية الميزانية ب ٤ أشهر.





وأضاف السيد، خلال ندوة وورشة عمل لجنة الضرائب والجمارك بغرفة التجارة الامريكية اليوم، برئاسة حسن حجازى، أن الشركات التى تقل إيراداتها عن ٣ مليارات جنيه تقدم الإقرار الضريبى التقليدى.



وأوضح أنه مع صدور قانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ تضمن الماظة ٣٠ التى تخص أحقية المصلحة فى إعادة التسعير ومراجعته بين الشركات المرتبطة ، لافتا أنه عام ٢٠٠٨ أضافت المصلحة مع الإقرار جدول خاص بطريقة وقيمة التسعير ،ثم فى ٢٠١٠ صدر إرشادات التسعير المحايد ، بما يتوافق مع النظم العالمية.



وأشار إنه فى عام ٢٠١٨ صدر قرار وزارى بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون ٩١ ،حيث تضمنت التعديلات تحديد نوعين من المعاملات تنطبق عليها المادة ٣٠ ،وهى أن تكون بين شركة مصرية مقيمة وأخرى فى الخارج ، وكذلك بين الشركات المقيمة المرتبطة.