روحاني يفجر مفاجأة حول تنازله عن السلطة

فجر الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، مفاجأة من العيار الثقيل مؤكدًا أنه اقترح على المرشد الأعلى، علي خامنئي، التنازل عن السلطة له في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها بلاده.



وقال روحاني في تصريحات نقلها التلفزيون الإيراني: "قلت للمرشد إن الظروف التي نعيشها هي ظروف حرب والبلاد بحاجة لقائد يقود جبهة الحرب مع العدو".



وأضاف: "طلبت منه أن يقود هذه الحرب لتكون الحكومة والشعب من خلفه، فقال لي إن الظروف ظروف حرب، ونحن بحاجة لقائد لجبهة الحرب، والقائد هو رئيس الجمهورية".



وتابع الرئيس الإيراني: "العدو لم ينجح في إيجاد إجماع في العالم ضد إيران، مشددا على أن الشعب الإيراني صمد أمام جميع الصعوبات".



