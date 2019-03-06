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محافظات

احتفالا باليوم العالمي للحريق.. محافظ شمال سيناء يستعرض معدات الإطفاء

الأربعاء 06/مارس/2019 - 04:45 م
صدى البلد
احمد صالح
احتفلت محافظة شمال سيناء، اليوم "الأربعاء"، باليوم العالمى للحماية المدنية "الموافق للأول من مارس من كل عام".

وقام اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء يرافقه اللواء هشام الخولى نائب المحافظ ، باستعراض مركبات ومعدات الإطفاء والسلم الهيدروليكى الذى يستخدم فى عمليات الانقاذ، وتم عمل بيان بسيط للحريق قام به أطفال المدارس للتأكيد على أهمية دور الحماية المدنية ووزارة الداخلية فى إنقاذ الأرواح من أخطار الحريق والمفرقعات.

واستعرض "المحافظ "، معدات المفرقعات والمركبات الخاصة بها ، مع عمل بيان بسيط للتعامل مع العبوات الناسفة شديدة الخطورة باستخدام الريبوت عن بعد.

وتم مشاركة بعض تلاميذ المدارس وطلاب الجامعات فى بيان عملى بسيط لتعريفهم بكيفية التعامل المبدئى مع الحرائق قبل امتدادها، وللتعرف على أهمية دور الحماية المدنية واستخدام المعدات التى يتم توفيرها عن طريق ديوان عام المحافظة، وقد قام تلاميذ بعض المدارس بإلقاء فقرة شعرية وأغنية وطنية عن سيناء ومصر.

وفى النهاية وجه المحافظ الشكر لرجال الحماية المدنية على ما يبذلونه من جهد فى الحرائق والمفرقعات وإنقاذ الأرواح، مشيرا إلى أن المحافظة لا تألوا جهدا فى توفير كل متطلبات الحماية المدنية من سيارات ومعدات، كما وجه الشكر للتلاميذ والطلاب المشاركين فى هذا اليوم للتضامن مع رجال الحماية المدنية.

حضر الاحتفال والعروض العقيد وائل فوزى مدير ادارة الحماية المدنية والعقيد المستشار العسكرى للمحافظة وعلاء الدين عطوة مدير عام العلاقات العامة بالمحافظة.

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