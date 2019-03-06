احترس.. هذه التطبيقات تتجسس على هاتفك

يبدو أن مسلسل فضائح تسريبات فيسبوك لم يتوقف بعد، بعدما كشف موقع ذا فيرج التقني، عن تطبيقات مثبتة على الكثير من الهواتف تتجسس على البيانات وتسربها لفيسبوك دون أن يدري أصحابها.



تقوم فكرة عمل التطبيقات على إرسال البيانات الشخصية المجلة على الهواتف، لمنصة "فيس بوك" مباشرةً، دون أن يكون الحساب نشطًا من الأساس.



ومن أهم تلك التطبيقات التى تتجسس على معلوماتك، برنامج البحث الامريكى “Yelp”، ومنصة تعلم اللغة المجانى “Duolingo”، والتطبيقات الدينية التى ذكر بمواقيت الصلاة والأدعية.



وذلك من أجل مساعدة المعلنين على فيسبوك، لاستهداف الشريحة الأنسب لإعلانتهم.