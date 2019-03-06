أبو الغيط: القمة العربية الأوروبية وضعت اللبنة الأولى للشراكة بين المنطقتين .. فيديو

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن استقرار المنطقة العربية مهم لاستقرار أوروبا، لافتا إلى أن عنوان القمة العربية الأوروبية التي عقدت في شرم الشيخ الشهر الماضي "الاستقرار في الاستثمار"، يؤكد على أن هذا الاستقرار لابد أن يكون مبني على رؤية طموحة والتزامات مشتركة بين الجانبين العربي الأوروبي.



وأوضح "أبو الغيط" خلال أعمال الدورة العادية 151 لمجلس جامعة الدول العربية ، اليوم الأربعاء، أنه لا شك أن هذه القمة هي الأولى من نوعها حيث وضعت اللبنة الأولى في صرح شراكة واسعة بين المنطقتين، مؤكدا أن المنطقتين العربية والأوروبية يحتاجان لبعضهما البعض.



وأشار إلى أن هناك أمنيات لبعض الدول لطمس القضية الفلسطينية وتمييعها، مشددا على أن الأزمة الفلسطينية حاضرة في مكانها وفي صدارة الأولويات العربية، منوها إلى أن الاستقرار الدائم في المنطقة يتحقق فقط بتسوية عادلة تؤدي إلى انتهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.