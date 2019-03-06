عروض ميدانية توضح دور الحماية المدنية في إنقاذ المواطنين بأسيوط

شهد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، يرافقه اللواء عمر عبد العال مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد ، واللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، الاحتفال الذى نظمته أجهزة مديرية أمن أسيوط باليوم العالمي للحماية المدنية تحت رعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، لاستعراض استعدادات الحماية المدنية ورجال الإطفاء لمواجهة الأزمات والكوارث والذي أقيم بمركز تدريب الشرطة بمنقباد .



حضر الاحتفال ، المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة واللواء الدكتور منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية واللواء زكريا صالح نائب مدير الأمن واللواء أشرف عبد الله مساعد الوزير لوسط الصعيد للأمن العام والعميد أحمد حجازي مدير إدارة الحماية المدنية واللواء أشرف البيه رئيس مركز ومدينة أسيوط والمقدم إسلام زكريا مدير قسم المفرقعات بالحماية المدنية والعديد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة وطلاب بعض المدارس بالمحافظة.



وشهد الحضور العرض الميداني الذي يوضح دور إدارة الحماية المدنية في إنقاذ المواطنين والسيطرة على الحوادث بإستخدام سيارات الإطفاء والسلالم الهيدروليكية وأجهزة الكشف عن المفرقعات وروبوت التعامل مع الأجسام الغريبة وأعمال فرق الإنقاذ البرى والنهري وأجهزة إنقاذ وحماية المواطنين التي يتم استخدامها خلال عمليات الطوارئ والإنقاذ تحت إشراف العميد أحمد حجازي مدير إدارة الحماية المدنية بأسيوط.



وثمن المحافظ الدور العظيم التي تقوم به الحماية المدنية في إنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات مشيدًا بالمستوى التدريبي للقوات وبمواقفهم البطولية في بعض الأزمات التي مرت بها المحافظة ومنها إنقاذ الأطفال والسيطرة على حريق دار الشابات المسلمات وإحتواء أزمة انقلاب سيارة الفوسفات بإحدى الترع بالمحافظة وإنقاذ المواطنين في إنهيار بعض المنازل بقرى المحافظة.



وأكد نور الدين على أهمية نشر التوعية الكاملة للمواطنين بآليات مواجهة الطوارئ وخاصة حوادث الحريق في كافة المواقع والأماكن والتنسيق الدائم مع الجهات والهئيات المختلفة لعقد ندوات وبرامج للتوعية بمبادئ الوقاية من المخاطر والسلامة الشخصية وطرق البعد عن السلوكيات الخاطئة في مجال حماية أنفسهم تجاه مخاطر الحريق والإصابات.



من جانبه استعرض العميد أحمد حجازي مدير إدارة الحماية المدنية انجازات قطاع الحماية المدنية وأقسامها لافتا أن الاحتفال اليوم يستهدف تعريف المواطنين بدور ومهام إدارة الحماية المدنية وتذكيرًا بحجم التضحيات والجهود التي يبذلونها في التعامل مع كافة أنواع البلاغات لافتًا أن وزارة الداخلية لا تدخر جهدًا لتوفير آخر ما توصلت له التقنيات الحديثة في توفير وسائل وتجهيزات ومعدات الحماية المدنية بفروعها المختلفة.



وشهدت الاحتفالية تنفيذ العديد من الأنشطة التي تضمنت العروض التدريبية لقوات الحماية المدنية وعقد ندوات تثقيفية لنشر الوعي المجتمعي في مختلف مجالات الحماية المدنية بالمدارس والميادين العامة وتوزيع النشرات الإرشادية بعنوان "أمنك رسالتنا وحمايتك غايتنا "حرصًا من الإدارة العامة للحماية المدنية على التواصل مع جميع فئات المجتمع.