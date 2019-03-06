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تعليم

تعاون بين جامعة الإسكندرية ومانشستر البريطانية لإنشاء برنامج طبى مزدوج

الأربعاء 06/مارس/2019 - 04:19 م
صدى البلد
أحمد عبد العزيز
اعتمد الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الأربعاء الموافق التوقيع بالأحرف الأولى على خطاب نوايا التعاون بين كلية الطب جامعة الإسكندرية ومثلها الدكتور أحمد عثمان عميد الكلية، وكلية الطب جامعة مانشيستر البريطانية ومثلها الدكتور كيث برينان العميد المشارك بكلية الطب للشؤون الدولية بجامعة مانشستر البريطانية، والدكتور دوجلاس كورفيلد رئيس قسم التعليم الطبى بجامعة مانشستر وذلك لإنشاء برنامج طبى مزدوج الشهادة ، فى مرحلة البكالوريوس.

وقال الدكتور الكردى، إن جامعة مانشستر من الكيانات العلمية ذات السمعة الطيبة، مشيرًا إلى سعي الجامعة إلى بناء شراكات مع الجامعات العالمية المتميزة، من منطلق رؤية الدولة والجامعة فى ضرورة تعزيز فرص الانطلاق إلى العالمية فى مجال التعليم والبحث، ويهدف هذا التعاون إلى تطوير التعليم الطبى، وإكساب الطلاب الدارسين به مهارات تواكب تطور سوق العمل، وتوفير فرص العمل الدولية لهم، وذلك تمهيدًا لبدء الدراسة بالبرنامج اعتبارًا من سبتمبر 2020.

وقال الدكتور أحمد عثمان ، إن هذه الاتفاقية ستسهم فى تطوير البرنامج الطبى المشترك بين طب الإسكندرية وطب مانشستر، وسيتم إنشاء مناهج دراسية مشتركة وفقًا لمتطلبات هيئة الاعتماد الوطنية فى المملكة المتحدة والمعايير القومية للتعليم الطبى فى مصر، لتكون متلائمة مع الاحتياجات التعليمية بالبلدين.

حضر توقيع الاتفاقية الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد هشام وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة جيهان جويفل مساعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لشئون تدويل التعليم العالى والتعاون الدولى، والدكتور أمين ملطى الأستاذ بكلية الطب، والدكتور خالد مدبولى الأستاذ بكلية الطب، والدكتور إبراهيم رحاب مستشار رئيس الجامعة للشئون الأفريقية، والدكتور كولين لاسنر المسئول الرئيسى الأكاديمى للتعاون الدولى بجامعة مانشستر .

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