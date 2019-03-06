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حوادث

القبض على زوج موظفة بمساحة الشرقية المتهمة فى واقعة فساد مالي كبير

الأربعاء 06/مارس/2019 - 04:06 م
ضبط - أرشيفية
ضبط - أرشيفية
محمد الطحاوي
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية اليوم القبض على " م م " أخصائي بدرجة مدير عام بجامعة الزقازيق وهو زوج موظفة المساحة بمديرية الشرقية والمتورطة في واقعة فساد بـ30 مليون جنيه وجاري التحقيق لبيان تورطه في القضية.

وألقت هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة الشرقية، القبض على "إيمان. ن" مسئولة الحسابات بمديرية المساحة بمحافظة الشرقية لاشتراكها مع" صلاح ن م" مسئول إدخال البيانات بمنظومة الدفع الإلكترونى، والاستيلاء على ملايين الجنيهات من قيمة التعويضات المخصصة للمواطنين الصادر لهم قرارات بنزع ملكيتهم لصالح المنفعة العامة، وتربيحهما للغير دون وجه حق، مستغلين فى ذلك أعمال وظيفتهما، حيث قاما باصطناع أذون دفع إلكترونية بأسماء بعض من أقاربهما ومعارفهما وأثبتا استحقاقهم لمبالغ التعويضات على خلاف الحقيقة، وتحويل تلك المبالغ لهم من خلال بعض البنوك على مستوى الجمهورية.

وأشارت التحريات المبدئية التي أجرتها الهيئة، أن المبالغ المختلسة قد تجاوزت الـ 30 مليون جنيه، من نتاج ممارستهما لهذا النشاط منذ فترة طويلة، وبتشكيل لجنة تحت إشراف هيئة الرقابة الإدارية من المختصين والمراجعين، تبين أن قيمة المبالغ المستولى عليها خلال ثلاثة أشهر فقط، تزيد على 10 ملايين جنيه، ولازالت اللجنة تباشر عملها لحصر القيمة الأصلية للأموال المستولى عليها.

فيما تمكن أعضاء هيئة الرقابة الإدارية من ضبط مبلغ 4.5 مليون جنيه كانت بحوزة المتهمة وشريكها، وقد أسفرت تحريات الهيئة إلى قيام المختلسين والمتربحين من الجريمة بشراء شهادات استثمار وعقارات وأراضي ومشغولات ذهبية بباقى المبالغ المالية التي استولوا عليها، وجاري تتبع باقى تلك الاموال و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرر المحضر رقم 1031 إداري قسم ثاني الزقازيق لسنة 2019.

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