مدرسة الشيخ فضل بالمنيا تنظم احتفالية لتكريم أبناء الشهداء

نظمت إدارة مدرسة الشيخ فضل الابتدائية، بمركز بني مزار في محافظة المنيا، الأربعاء، احتفالية لتكريم أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة، بحضور أسر الشهداء والمعلمين والقيادات الأمنية والمحلية بالقرية.



وبدأت الاحتفالية بعزف النشيد الوطنى لجمهورية مصر العربية، تبعه الوقوف دقيقة حدادا لأجل قراءة الفاتحة على أرواح الشهداء من القوات المسلحة والشرطة، ثم ألقى عبد الغني العلوي، مدير المدرسة كلمة أبرز خلالها دور القوات المسلحة والشرطة فى حماية الوطن خلال السنوات الماضية، والتصدى للجماعات الإرهابية للحفاظ على استقرار هذا الوطن.



وتابع العلوي أن القوات المسلحة والشرطة سيظلان يضربان أسمى صور الشجاعة والتضحية والفداء من أجل استقرار وحماية الوطن بفضل تكاتف الشعب مع الدولة للتصدي والقضاء على الجماعات الإرهابية التى تحاول إقحام الوطن فى نفق مظلم.



وشدد على أن الاحتفالية يتم تنظيمها كجزء من رد الجميل لهولاء الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن وحماية المصريين من الجماعات الإرهابية، والتي تستهدف المنشآت، وتفجر الكنائس، والمساجد وتنشر الشائعات ضد الدولة وتحرض على قتل رجال الجيش والشرطة، وفي نهاية الاحتفالية تم توزيع الهدايا على أسر الشهداء.