ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ أسيوط يضع إكليل زهور على النصب التذكاري في احتفالات يوم الشهيد

الأربعاء 06/مارس/2019 - 02:24 م
صدى البلد
إيهاب عمر
شارك اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، في وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء بالمنطقة الجنوبية العسكرية وذلك بمناسبة احتفالات القوات المسلحة بيوم الشهيد.

ووضع المحافظ يرافقه اللواء أركان حرب توفيق خالد سعيد قائد المنطقة الجنوبية العسكرية واللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط - بحضور اللواء عمر عبد العال مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد والعديد قيادات المنطقة الجنوبية العسكرية ومديرية أمن أسيوط، إكليل من الزهور على النصب التذكاري وقام الحضور بقراءة الفاتحة على أرواح جنود وشهداء مصر الأطهار وعزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد في تقليد عسكري أصيل للوفاء بشهداء مصر جيلًا بعد جيل وما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات فداءً لعزته ومجده.

وقدم المحافظ التهنئة إلى القوات المسلحة المصرية بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد مؤكدًا على الاعتزاز بهذه الذكرى التي ستظل خالدة في تاريخ الأمة عرفانًا وتقديرًا لما قدمه الشهداء الأبرار من تضحيات بأرواحهم الطاهرة فداءًا لمصرنا العظيمة ودفاعًا عن ترابها الغالي ليسطروا صفحات مضيئة حافلة بأروع معاني التضحيات موضحًا أننا سنواصل السير على دربهم استكمالًا لمسيرة الكفاح والتضحية من أجل وطننا الغالي.

يذكر أن يوم الشهيد يوافق 9 مارس من كل عام والذي أعلنته مصر منذ عام 1969 تخليدًا لذكرى رحيل رئيس أركان الجيش المصري الفريق عبد المنعم رياض.
محافظ أسيوط يضع إكليل زهور على النصب التذكاري في احتفالات يوم الشهيد
محافظ أسيوط يضع إكليل زهور على النصب التذكاري في احتفالات يوم الشهيد
محافظ أسيوط يضع إكليل زهور على النصب التذكاري في احتفالات يوم الشهيد
محافظ أسيوط يضع إكليل زهور على النصب التذكاري في احتفالات يوم الشهيد

ترشيحاتنا

عمرو وردة لـ صدى البلد: اشتباكي مع جماهير أيك أكبر خطأ في حياتي

دقلديانوس امبراطور لقب عصره بـ عصر الشهداء.. وعثر على تمثاله في أرض مسجد.. صور

بعد إعلان السيسي أسوان عاصمة للشباب الأفريقي.. الفنادق كاملة العدد.. فيديو

أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم .. فيديو

أحد أفراد العائلة الحاكمة بقطر يفضح تناقضات سياسة تميم.. فيديو

استسلام المئات من عناصر داعش في آخر جيب له بسوريا

قطعة منها تخلصك من البكتيريا المسببة لرائحة الفم الكريهة

انفجار طائرة عسكرية أمريكية بـ 200 مليون دولار بسبب طائر.. فيديو

10 كلمات بديلة عن سجود التلاوة أثناء المواصلات.. فيديو

علي جمعة يصحح مفهوم خاطئ في إخراج الزكاة على الأموال المودعة بالبنوك.. فيديو

جمل يضرب عن الطعام بعد وفاة صاحبه .. صور

روحاني يفجر مفاجأة حول تنازله عن السلطة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صبا مبارك تنشر صورًا لها بدون مكياج: خليك بسيط

هتاكل ايه النهاردة؟.. كفتة خضروات وتورتة الأرز الإيراني.. والحلو ترافل فواكه

خدمات جديدة للزوار بمنطقة أهرامات الجيزة.. صور

تعرف على أهم التجديدات بإستاد القاهرة استعدادًا لبطولة الأمم الأفريقية.. صور

أكوام القمامة والنفايات الطبية تحاصر مواطني المحلة.. والأهالي: صرخنا كثيرا ارحمونا.. صور

فيديو

شاهد.. لحظة إفراج اليابان عن كارلوس غصن
وزير خارجية فلسطين: قوات الاحتلال تحاول إغلاق مصلى باب الرحمة.. فيديو
وزير خارجية فلسطين: إسرائيل ترتكب جرائم ممنهجة بحصانة أمريكية.. فيديو
فيديوجراف | الصين تكشف عن أول مذيعة روبوت في العالم
شكري: المقاربة الشاملة تساهم في تخلص المنطقة العربية من خطر الإرهاب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟