محافظ أسيوط يضع إكليل زهور على النصب التذكاري في احتفالات يوم الشهيد

شارك اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، في وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء بالمنطقة الجنوبية العسكرية وذلك بمناسبة احتفالات القوات المسلحة بيوم الشهيد.



ووضع المحافظ يرافقه اللواء أركان حرب توفيق خالد سعيد قائد المنطقة الجنوبية العسكرية واللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط - بحضور اللواء عمر عبد العال مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد والعديد قيادات المنطقة الجنوبية العسكرية ومديرية أمن أسيوط، إكليل من الزهور على النصب التذكاري وقام الحضور بقراءة الفاتحة على أرواح جنود وشهداء مصر الأطهار وعزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد في تقليد عسكري أصيل للوفاء بشهداء مصر جيلًا بعد جيل وما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات فداءً لعزته ومجده.



وقدم المحافظ التهنئة إلى القوات المسلحة المصرية بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد مؤكدًا على الاعتزاز بهذه الذكرى التي ستظل خالدة في تاريخ الأمة عرفانًا وتقديرًا لما قدمه الشهداء الأبرار من تضحيات بأرواحهم الطاهرة فداءًا لمصرنا العظيمة ودفاعًا عن ترابها الغالي ليسطروا صفحات مضيئة حافلة بأروع معاني التضحيات موضحًا أننا سنواصل السير على دربهم استكمالًا لمسيرة الكفاح والتضحية من أجل وطننا الغالي.



يذكر أن يوم الشهيد يوافق 9 مارس من كل عام والذي أعلنته مصر منذ عام 1969 تخليدًا لذكرى رحيل رئيس أركان الجيش المصري الفريق عبد المنعم رياض.