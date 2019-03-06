تدريبات استشفائية لـ رجال سلة الأهلي

قرر طارق خيري المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي خضوع اللاعبين لتدريبات استشفائية؛ بسبب تلاحم المباريات بالفترة الأخيرة والحاجة إلى التقاط الأنفاس؛ لتجنب الإرهاق والإصابات.



وقال "خيري" إن الفريق يعتمد بشكل كبير على التدريبات الاستشفائية للتخلص من الإجهاد، مع التركيز على التدريبات الخططية والمهارات الخاصة في ظل ضغط المباريات.



وكان الأهلي قد حقق فوزا مهما على حساب نظيره فريق سبورتنج، أمس الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة دوري السوبر للمحترفين ليواصل تقدمه في المنافسة على اللقب.





