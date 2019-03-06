القاهرة تستضيف مؤتمر رؤية فاعلة فى كفاءة استخدام النفط والغاز.. القحطاني: التحديات التي تواجه صناعة البترول تتطلب مزيدا من التعاون العربى.. وأبو الغيط يدعو إلى الاهتمام بالبحث العلمي والتكنولوجيا

انطلاق مؤتمر زيادة كفاءة استخدام النفط والغاز في المنطقة العربية

رئيس التنمية الإدارية: تحديات صناعة البترولية العربية تتطلب مزيدا من التعاون

صقر: التعاون بين الدول العربية يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية

أبو الغيط يدعو الدول العربية إلى الاهتمام بالبحث العلمي وتوظيف التكنولوجيا

ودعا الدول العربية إلى الاهتمام أكثر بالبحث العلمي والتقني وتوظيف التكنولوجيا وتحسين مناخ الاستثمار فيها أن التعليم والبحث العلمي من العوامل الأساسية للتطوير والتنمية، ويتوجب العمل على الاستثمار في مجال البحث العلمي وإنشاء مشروعات عربية مشتركة ذات طابع استراتيجي في مجالات حيوية مثل منظومات الطاقة المتجددة ومفاعلات البحوث النووية والأقمار الصناعية ووسائل إطلاقها والتكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية والصناعات الكثيفة التشغيل التي تحقق قيمة مضافة، خاصة في مجال البتروكيماويات.





وأكد أن أمن الطاقة وكفاءة النفط والغاز تعتبران عنصرا ذا أهمية كبرى في منظومة العمل المشترك وفي مفهوم الأمن القومي العربي، هذا المفهوم بمعناه الشامل الذي ينصرف إلى قدرة الدول العربية على الدفاع عن نفسها وواستقلالها وسيادته وتقوية هذه القدرات، استنادا إلى خصائص الجيوسياسية والاقتصادية والحضارية التي تتمتع بها المنطقة العربية ولا شك أن تنفيذ عدد كبير من الإصلاحات الضرورية قد يستغرق بعض الوقت وقد تقصر أو تطول، ولكن تكمن الخطوة الأولى في ضرورة تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة العربية وترتيب الأوضاع الاقتصادية، خاصة في بعض البلدان التي تعاني أو كانت تعاني من عدم الاستقرار".



انطلقت اليوم، الأربعاء، أعمال المؤتـمر العربي الاقليمي الثاني "كفاءة استخدام النفط والغاز والصناعات ذات الصلة في الدول العربية.. نحو رؤية فاعلة للعمل العربي المشترك"، والذي تعقده المنظمة العربية للتنمية الإدارية في القاهرة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، وذلك برعاية أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال يومي 6- 7 مارس 2019.وقال الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، في كلمته يواجه العالم اليوم تغييرات دراماتيكية في موازين القوى وعلى مستوى التحالفات الاستراتيجية الدولية، وتحديدًا الجانب الاقتصادي الذي هو بمثابة المحور الأساسي الذي تدور حوله جميع التحالفات الدولية والإقليمية في مواجهة التحديات التي لا يمكن لدولة مهما كانت قوتها مواجهتها منفردة، الأمر الذي يضع أمام الدول العربية رؤية واضحة مضمونها الحاجة للعمل المشترك على جميع المستويات كضرورة لا غنى عنها.وأضاف القحطاني: "ومن هذا المنطلق دأبت المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية ومن واقع إدراكها لمهامها ومسئولياتها في إطار العمل العربي المشترك على اختيار الموضوعات الأكثر أهمية لدولنا العربية لمؤتمراتها وفعالياتها الأخرى، واليوم نجتمع وبالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بجامعة الدول العربية، لمناقشة فرص تبادل الخبرات العربية في مجال صناعة النفط والغاز والصناعات ذات الصلة في الدول العربية، فضلا عن مناقشة آليات انجاز المزيد من مشروعات العمل العربي المشترك الثنائية والإقليمية، واستعراض بعض النماذج الناجحة للتعاون بين الدول العربية والاستفادة من هذه التجارب ودراسة الجوانب الإيجابية وسبل تعزيزها، وكذلك التحديات التي تواجهها وسبل معالجتها - سؤال: لماذا الاهتمام بالنفط والغاز والصناعات ذات الصلة؟ - التنمية الشاملة تتطلب إدارة فاعلة للموارد - هناك – كما تعلمون - دول نفطية لكن تواجه الكثير من التحديات والأزمات - هناك مقولة مفادها أن الدول الغنية بالموارد الطبيعية لا تهتم بالمورد البشري".وأشار إلى أن التحديات التي تواجه الصناعة البترولية في الدول العربية تتطلب من الجميع المزيد من التعاون والتنسيق "للحد من آثارها السلبية"، ومن هذا المنطلق نعقد هذا المؤتمر للخروج بتوصيات فاعلة من شأنها وضع رؤية عربية لتطوير هذه الصناعات.من جانبه، أكد المهندس عادل الصقر، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، أهمية التنسيق والتعاون بين الدول العربية في قطاعي البترول والغاز والصناعات القائمة نظرًا لما لها من دور كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومواجهة الكم الهائل من تحديات وتبعات التحالفات الإقليمية والدولية الحادثة في العالم.وشــدد الصقــر، في تصـريحـــات له على هامش افتتاحه أعمال المؤتمر العربي الإقليمي الثاني حول كفاءة استخدام النفط والغاز والصناعات ذات الصلة في الدول العربية، والذي تعقده المنظمة العربية للتنمية الصناعيــة والتعـديـن بالتعـاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالقاهرة يومي 6-7مـارس 2019، على أهمية وضع رؤية عربية فاعلة واضحة المعالم تهدف إلى تنسيق ودعم التعاون بين الدول العربية فيما يتعلق بشئون النفط والغاز من خلال تحديد الأهداف والآليات اللازمة لتحقيق ذلك عبر تنمية الاحتياطات والإنتاج ودفع عجلة النمو للأمام.وقال إن العديد من الدول العربية تحتل موقعًا رياديًا في مجال الصناعات البترولية والغازية، الأمر الذي يحتم عليها الحفاظ على ذلك من خلال مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية والحرص على تطبيقها في جميع أنشطة صناعة البترول والغاز والعمل على تدريب وتأهيل الكوادر العربية، وإعطاء المزيد من الدعم للمؤسسات ومعاهد الأبحاث العربية للاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال، موضحًا أن المؤتمر سيتناول محورًا حول أهمية التحالفات الإستراتيجية مع مراكز البحث والتطوير العالمية لإنشاء صناعات مستقبلية في المنطقة العربية.وأضاف المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين أن النفط والغاز يعدان ركيزة مهمة للاقتصاد الوطني للدول العربية لما لهما من دور محوري في توفير إمدادات الطاقة والكهرباء اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة ، مؤكدًا أهمية الاستثمار في تنمية الموارد البترولية والغازية والتوسع في مشروعات إنتاج النفط والغاز واستخلاص مشتقات ذات قيمة اقتصادية مرتفعة مع مراعاة البعد البيئي في تحقيق ذلك من خلال تحسين مناخ الاستثمار وتحسين الخدمات ووسائل النقل، والحرص على تطبيق التكنولوجيا الحديثة في كافة الصناعات ذات الصلة، كصناعة البتروكيماويات والأسمدة لتحقيق الاستفادة القصوى للموارد الطبيعية العربية.وقال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال الكلمة التي ألقاها ممثلا عنه وزير مفوض محمد خير، مدير المنظمات والاتحادات: "إننا نعيش اليوم في عصر التكتلات الاقتصادية في ظل نظام عالمي يسوده الاعتماد المتبادل وترابط المصالح بين الدول والشعوب والدول العربية تضم قوى بشرة كبيرة وموارد طبيعية كثيرة ومتنوعة وتحتل موقعًا جغرافيًا استراتيجيًا ومتميزًا، ونحن دون شك أمام جملة من المصاعب المعوقات والتحديات، هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة العربية ولكن تظل الطموحات كبيرة".وأضاف أبو الغيط: "لدينا بالفعل وسائل وأدوات متعددة للخروج من هذه الوضعية من خلال رؤيه عربية مشتركة متكاملة لمواجهة هذه التحديات ومن خلال توحيد الجهود لتحقيق المصالح المشتركة لأقطارنا العربية وإنشاء المزيد من المشروعات والاستثمار في مختلف القطاعات الهامة، خاصة في البنية التحتية لهذه القطاعات الحيوية، قطاعات (الطاقة والنفط والغاز)، وأهمية تحقيق التكامل الإنتاجي المرتبط بهذه القطاعات وتوطين هذه الصناعات والمنتجات المستوردة وما يمكن إقامتها في أكثر من دولة في آن واحد على أساس تكاملي ووفقا للمزايا التناسبية التي يتمتع بها كل منها، مما يؤدي بالتالي إلى تنمية القطاع الصناعي والبتروكيميائي وتطوير المكتسبات التكنولوجية وتعظيم المزايا التنافسية للمنتج العربي في الأسواق الخارجية الدولية وتعظيم القدرات التفاوضية العربية في المحافل متعددة الأطراف".وأشار إلى أن الفرص المتاحة للعمل العربي المشترك في مجال البترول والغاز كبيرة، فالوطن العربي يمتلك ثروة بترولية ضخمة، ونسبة نصيب احتياطي البترول في الدول العربية إلى الاحتياطي العالمي تجاوزت 60%، كما ينتج الوطن العربي نسبة كبيرة من الإنتاج العالمي من الغاز الطبيعي في العالم، ويمتلك أيضا نسبة لا بأس بها من الاحتياطيات العلمية منه، وهي كلها عوامل يمكن بل يجب استغلالها في رفع شأن الوطن العربي الكبير.وترأس الجلسة الافتتاحية دولة رئيس الوزراء المصري الأسبق الدكتور عصام شرف وقدم بها المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية المصري الأسبق، ورقة عمل عن الطاقة والتنمية المستدامة، كما قدم عباس النقي، الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، ورقة عمل تتناول دور المنظمات العربية في الاقتصاد الأممي، كما قدم الدكتور محمد اليماني، وكيل أول وزارة الكهرباء المصري الأسبق، ورقة عمل بعنوان "الطاقة البديلة ضرورة أم خيار".وتناولت الجلسة الأولى العمل العربي المشترك في مجال النفط والغاز والصناعات ذات الصلة والتحديات الاقتصادية الدولية – رؤيا مستقبلية وأدار الجلسة الدكتور مصطفى حسين، وزير البيئة المصري الأسبق رئيس مركز بازل الإقليمي، كما قدم ورقة عمل بعنوان "التنمية المستدامة ومشروعات الطاقة".ويعتبر المؤتمر فرصة قوية لتبادل الخبرات العربية في مجال صناعة النفط والغاز والصناعات ذات الصلة، خاصة البتروكيماويات والأسمدة في الدول العربية، فضلا عن مناقشة آليات إنجاز المزيد من مشروعات العمل العربي المشترك الثنائية والإقليمية، من خلال استعراض نماذج ناجحة للتعاون بين الدول العربية والاستفادة من هذه التجارب ودراسة الجوانب الإيجابية وسبل تعزيزها وكذلك مشكلاتها وسبل تجنبها والحد منها.ويشارك في المؤتمر ممثلو ثمان دول عربية هي مصر، وليبيا، والكويت، والجزائر، والإمارات، والعراق، ولبنان، واليمن.