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اقتصاد

البورصة تعلن تنفيذ الطرح العام والخاص بقيمة مليار و721 مليون جنيه.. اليوم

الأربعاء 06/مارس/2019 - 02:22 م
صدى البلد
محمد صبيح
تم بجلسة تداول اليوم 6/3/2019 تنفيـذ الطرح العام والخاص لاسهم الشركة المصدرة لعدد 101.250.000 سهم بنسبة 4.5% من أسهم رأس مال الشركة المصدرة بسعر 17 جنيه للسهم وبقيمة إجمالية 1.721.250.000 جنيه. وذلك كما يلى:

طرح عام لعدد 5,062,500 سهم تمثل نسبة 0.225% من أسهم رأس مال الشركة المصدرة بقيمة 86,062,500 جنيه

طرح خاص لعدد 96,187,500 سهم تمثل نسبة 4.275% من اجمالى أسهم رأس مال الشركة المصدرة بقيمة 1,635,187,500 جنيه.

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