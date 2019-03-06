البورصة تعلن تنفيذ الطرح العام والخاص بقيمة مليار و721 مليون جنيه.. اليوم

تم بجلسة تداول اليوم 6/3/2019 تنفيـذ الطرح العام والخاص لاسهم الشركة المصدرة لعدد 101.250.000 سهم بنسبة 4.5% من أسهم رأس مال الشركة المصدرة بسعر 17 جنيه للسهم وبقيمة إجمالية 1.721.250.000 جنيه. وذلك كما يلى:



طرح عام لعدد 5,062,500 سهم تمثل نسبة 0.225% من أسهم رأس مال الشركة المصدرة بقيمة 86,062,500 جنيه



طرح خاص لعدد 96,187,500 سهم تمثل نسبة 4.275% من اجمالى أسهم رأس مال الشركة المصدرة بقيمة 1,635,187,500 جنيه.

