شكري: المقاربة الشاملة تساهم في تخلص المنطقة العربية من خطر الإرهاب.. فيديو

قال سامح شكري، وزير الخارجية ، إنه ليس هناك حل عسكري في اليمن ولا مجال استقواء لأطراف إقليمية لفرض الأمر الواقع بالقوة على أبناء الوطن الواحد ، حيث انه لا مفر من العودة للحوار السياسي على قاعدة مجلس الأمن.





وأوضح خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، اليوم الأربعاء، أن الوطن العربي ضاق ذرعا من استمرار مواجهة خطر الإرهاب في المنطقة العربية الذي يحظى بدعم مباشر من أطراف إقليمية معروفة تواجهها.



