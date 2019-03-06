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شكري: المقاربة الشاملة تساهم في تخلص المنطقة العربية من خطر الإرهاب.. فيديو

الأربعاء 06/مارس/2019 - 02:24 م
صدى البلد
مي محمد
قال سامح شكري، وزير الخارجية ، إنه ليس هناك حل عسكري في اليمن ولا مجال استقواء لأطراف إقليمية لفرض الأمر الواقع بالقوة على أبناء الوطن الواحد ، حيث انه لا مفر من العودة للحوار السياسي على قاعدة مجلس الأمن. 

وأوضح خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، اليوم الأربعاء، أن الوطن العربي ضاق ذرعا من استمرار مواجهة خطر الإرهاب في المنطقة العربية الذي يحظى بدعم مباشر من أطراف إقليمية معروفة تواجهها.

وأكد أن المقاربة الشاملة المتضمنة في قرار تطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب الذي اعتمدته قمة القدس الاخيرة من المملكة العربية السعودية الشقيقة تعد الآن أكثر إلحاحا مما مضى، موضحا ان المنطقة يمكن أن تتخلص من خطر الإرهاب من خلال المقاومة الشاملة التي تكافح الإرهاب أمنيا و تمنع مصادر الدعم والتمويل.

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