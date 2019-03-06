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تعليم

هيئة فولبرايت تستعرض 8 منح دراسية لطلاب البحث العلمي بجامعة المنوفية

الأربعاء 06/مارس/2019 - 02:31 م
صدى البلد
مروة فاضل
استضافت صباح اليوم جامعة المنوفية، هيئة "فولبرايت" للمنح الدراسية في إطار التبادل الثقافي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وعقدت لقاءً مفتوحت مع طلاب الدراسات العليا والبحوث والباحثين بكليات الجامعة المختلفة للتعرف على شروط التقدم للمنح الدراسية في كافة التخصصات البحثية الأدبية والعلمية.

وقال آسر هاني مسئول برامج أول بالهيئة، إن البرامج تضمنت 8 برامج مقسمة إلى 3 أنواع في مرحلة الماجستير وبرامج للدكتوراه إلى جانب برامج لإعداد القادة.

كما تناولت مي عماد مساعد مسئول برامج أول، الحديث عن التخصصات التي تقدمها المنحة وكيفية التقدم والتأهيل للدراسة والمقابلة الشخصية للطلاب المُنطبق عليهم شروط المنحة الدراسية.

حضر اللقاء الدكتور أسامة مدني عميد كلية الآداب، والدكتورة ماجي نصيف المدير التنفيذي لهيئة فولبرايت في مصر.

وشهد اللقاء عدد كبير من طلاب الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكليات التربية والتربية النوعية والآداب والهندسة والعلوم والتجارة والحقوق.

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