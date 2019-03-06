علي جمعة يوضح كيف نطبق الأمر الإلهي بعدم تكليف النفس إلا وسعها .. فيديو

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، إن الله -سبحانه وتعالى- بنى الكون على التوازن والعدالة والحب والنجاح، حيث منع وحرّم كل ما يؤدي لعدم التوازن، وكذلك كل مايؤدي لتأخير العدالة والظلم والتظالم بين الناس وتأخير الحقوق، وكل ما يؤدي للكراهية والفشل، مشيرًا إلى أنه من أجل الحفاظ على التوازن والعدالة والحب، لم يكلف الله النفس إلا وسعها.



وأضاف جمعة،خلال إجابته على سؤال " {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا } كيف نطبق هذا المبدأ في كل مناحي الحياة ؟ "، أن العمل المقبول من الله لابد أن يكون خالصًا لوجهه، ويكون مُنتجًا يؤتي ثمره، "فالعمل الذي لايؤثي بثمرته فاشل".



وتابع، أن الله -سبحانه وتعالى- أمر ببر الوالدين من أجل التوازن، فليس من التوازن أن نقدم كمية معينة من العطف والحنان، ثم يقدم الأبناء كمية أقل مما قدم لهم ويتحقق التوازن، مشيرًا إلى أنه في بلدان كثيرة عزف الناس عن الزواج واستبدلوا الأبناء بتربية الكلاب، بسبب عقوق الوالدين، "وهذا نوع من اختلال التوازن".



وأكد أن الدين الإسلامي يأخذ بالإنسان لسعادة الدارين، في الدنيا التى يشعر فيها الإنسان المساواة والعدل والحب والسعادة والعمارة والجمال والعبادة وتزكية النفس، ومع ذلك لايكلف نفسًا ما لا تطيق، ولا يكلف بما هو مُحال، لافتًا إلى أنه من ينسى الصلاة، يصليها حين يتذكرها، لقول الرسول –صلى الله عليه وسلم-: " مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ"، كما أن الإسلام خفف فريضة الصيام على المرضى وكبار السن.​

