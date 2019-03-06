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فن

وصفولى عيونك.. للنجم رامي عياش على محطات الراديو

الأربعاء 06/مارس/2019 - 04:15 م
صدى البلد
شيرى نبيل
طرحت شركة "مزيكا" و"عالم الفن" للنجم رامى عياش أغنيته الجديدة "وصفولى عيونك" إحدى أغنيات ألبومه الجديد الذى يحمل عنوان "قصة حب" على محطة راديو نجوم FM وراديو 9090 FM وراديو إينرجى FM.

أغنية "وصفولى عيونك" من كلمات نبيل أفيونى وألحان نور الملاح وتوزيع جان مارى رياشى.. ويقول مطلعها:
وصفولى عيونك تداوينى تداوينى
طمنت قلبى وسنينى وسنينى
وصفولى عيونك تداوينى تداوينى
طمنت قلبى وسنينى وسنينى
لو تبعد ثانيه أتوه فى الدنيا يوحشنى لقاك
أنا إيه لولاك أنا إيه لولاك

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