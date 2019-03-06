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أخبار العالم

الكرملين: روسيا تقيم الأوضاع الإنسانية في دونباس وتواصل إمدادها بالمساعدات

الأربعاء 06/مارس/2019 - 02:24 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلن المتحدث باسم قصر الرئاسة الروسي "الكرملين"، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء أن روسيا تعمل على تقييم الاحتياجات الإنسانية لعام 2019 في إقليم دونباس، في أوكرانيا، بينما تواصل في الوقت ذاته إمداد المنطقة بالمساعدات.

وأكد بيسكوف - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (تاس) الروسية - أنه يتم إجراء تقييم حاليًا فيما يخص الاحتياجات الإنسانية وهذا لا يعني وقف تقديم المساعدات، مضيفًا أنه يتم اتخاذ القرارات بناءً على الاحتياجات، وذكر أن النهج الذي تتبعه روسيا حيال هذا الشأن لم يتغير.

يذكر أن أزمة إنسانية اندلعت في جنوب شرق أوكرانيا عقب ممارسة أنشطة عسكرية واستخدام معدات عسكرية ثقيلة وطائرات في دونباس في أبريل عام 2014.

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