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أخبار البلد

تواجد كثيف لقيادات القطاع السياحي في بورصة برلين.. صور

الأربعاء 06/مارس/2019 - 02:33 م
صدى البلد
محمد الاسكندرانى
شارك قيادات القطاع السياحى المصرى الخاص بقوة فى بورصة برلين السياحي، بالإضافة إلى القطاع الحكومى الذى دعم التواجد بجناح كبير يضم كافة الشركات والفنادق المصرية.


حصل صدى البلد على صور لبعض قيادات ورجال الأعمال السياحيين المشاركين بأقوى بورصة سياحة فى العالم iTB برلين أبرزهم كامل أبو على ، محمد الحسنين ، هشام إدريس .


وافتتحت بورصة برلين السياحية iTB، منذ قليل، أبوابها، أمام دخول العارضين من الدول المشاركة فى فعالياتها المنعقدة خلال الفترة من 6 إلى 10 مارس الجاري ليبدأ ماراثون اللقاءات المهنية وتوافد منظمى الرحلات ووكلاء السفر وصناع القرار وممثلي القطاع السياحي.

يشارك في البورصة 180 دولة من 6 قارات بعدد عارضين يبلغ 10 آلاف، ممثلة في "أجنحة دول – جهات سياحية – منظمي رحلات وشركات سياحة – فنادق – وسائل نقل – شركات تكنولوجيا المعلومات وأنظمة الحجز – شركات تأمين"، بينما يبلغ عدد الزائرين المهنيين 110 آلاف مهني.
تواجد كثيف لقيادات القطاع السياحي في بورصة برلين.. صور
تواجد كثيف لقيادات القطاع السياحي في بورصة برلين.. صور
تواجد كثيف لقيادات القطاع السياحي في بورصة برلين.. صور
تواجد كثيف لقيادات القطاع السياحي في بورصة برلين.. صور
تواجد كثيف لقيادات القطاع السياحي في بورصة برلين.. صور
تواجد كثيف لقيادات القطاع السياحي في بورصة برلين.. صور
تواجد كثيف لقيادات القطاع السياحي في بورصة برلين.. صور
تواجد كثيف لقيادات القطاع السياحي في بورصة برلين.. صور

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