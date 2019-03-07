نزيف الصحف القومية يؤرق الحكومة.. مدبولي يوجه بتطويرها ومواكبتها لأدوات العصر.. ونواب يطالبون بإعفائها من الضرائب.. ويؤكدون: ليس هدفها كسب المال

بكري يحذر من ترك الصحف القومية عرضة للأزمات المالية

برلماني يطالب بإعفاء الصحف القومية من الضرائب

إعلان البرلمان: الحكومة السبب الرئيسي في خسائر الصحف القومية

في السياق ذاته، طالب الكاتب الصحفي السيد حجازي، عضو مجلس النواب، الحكومة بسرعة إعفاء الصحف القومية من الضرائب والمديونات المقررة عليها، كخطوة أولى نحو خروج هذه الهئيات من بوتقة الخسائر، مشيرًا إلى أنه لا يعقل أن نتحدث عن خسائر في الصحف القومية وهناك ضرائب تؤخذ على مبانيها.





عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا بشأن بحث موقف المتأخرات المستحقة للضرائب والتأمينات على المؤسسات الصحفية القومية، بحضور وزراء التضامن الاجتماعي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمالية، وقطاع الأعمال، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة.وقال مدبولي: «نحن جميعا نؤمن بدور المؤسسات الصحفية القومية، لكن يجب العمل على تطويرها، ومواكبتها لأدوات العصر، حتى تستطيع أداء رسالتها التنويرية»، موضحًا أن هذه المؤسسات عليها مستحقات مالية ضخمة حاليا لكل من الضرائب والتأمينات، وبالتالي يجب أن تكون هناك إرادة للتطوير من القائمين عليها، ويكفي ما سبق من سنوات، خصوصا أن الدولة قدمت من الدعم الكثير لهذه المؤسسات ومازالت.وعبر أعضاء البرلمان عن أسفهم لما آل إليه حال الصحف القومية، وطالبوا بإعفائها من الضرائب وضرورة استغلال الأصول، كبداية نحو إزاحتها من بوتقة الخسارة إلى المكسب.في البداية، أكد الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أهمية الصحف القومية والتي تمثل مسألة أمن قومي، مشددًا على ضرورة عدم ترك هذه الصحف والمؤسسات القومية عرضة للأزمات المالية والإدارية.وقال "بكري"، في تصريحات لـ"صدى البلد": "يجب أن تكون هناك رؤية واضحة من الحكومة يتم من خلالها إعادة هيكلة الصحف القومية، مع عدم الإخلال بالحفاظ على العاملين بتلك الصحف".وطالب النائب، بوضع خطة للاستفادة من الأصول غير المستغلة، كونها تمثل موردا هاما للصحف القومية.كما شدد عضو البرلمان أيضًا على ضرورة دعم ومساندة الصحف الصادرة مطلع القرن الحالي، والتي لا تقل في وطنيتها عن الصحف القومية.وقال "حجازي"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، إن الصحف القومية تعاني من تراكم فوائد الديون التي أجبرت عليها، وكانت عاملا أساسيا في تدهورها، مضيفًا أن الأجيال الصاعدة هي من تتحمل تبعات هذه الديون.وأعلن عضو البرلمان عن تقدمه بطلب إحاطة، لإعفاء الصحف القومية من الضرائب وحذف فوائد الديون.وطالب النائب بأن يكون هناك خطة من كل رئيس مجلس إدارة لاستغلال الأصول، التابعة للصحف القومية، والتي تعتبر موردا وعنصرا رئيسيا لنهضة الصحف القومية، ومن لا تكون لديه خطة واضحة وجيدة، يوجه له الشكر ويترك الفرصة لأحد غيره.من جهته، أكد النائب تامر عبد القادر، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، أن الحكومة هي السبب الرئيسي في تدهور وخسائر الصحف القومية، وليس أحد آخر، مشيرًا إلى أن البرلمان قام بمهمته التشريعية وأقر دخول المشروعات الاستثمارية بالمؤسسات الصحفية، إلا أن الحكومة لم تخط خطوة نحو هذه الأمر.وقال "عبد القادر"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "يجب أن تفتح مؤسسات الصحف القومية بابها أمام المشروعات الاستثمارية والاستفادة من الأصول غير المستغلة بها، كضرورة قصوى للانتقال بمؤسسات الصحف القومية من الخسارة للمكسب.وأشار عضو لجنة الإعلام بالبرلمان إلى ضرورة إدراك الحكومة أن الصحف القومية لا تهدف إلى الربح وإنما لها أهداف أخرى قومية وتثقيفية، يجب أن تدركها الحكومة.وأكد النائب أنه في ظل عدم الاهتمام بأصول الصحف القومية، وتجاهل المشروعات الاستثمارية التي أقرها القانون، بعد أن كانت محرمة من قبل، من البديهي أن تخسر الصحف القومية.وكلف رئيس مجلس الوزراء الحكومة بتقديم تصورات وخطط لتطوير مؤسسات الصحف القومية مع مقترحات الاستغلال الأمثل لأصولها.