رحالة ودواير وشريط كاسيت.. بنادي السينما المستقلة

يواصل المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للسينما، بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية يوم السبت المقبل الموافق 9 مارس عروض نادي السينما المستقلة بمسرح الهناجر في تمام السادسة مساء.



ويعرض خلال الفعالية الفيلم التسجيلي "رحالة" إخراج هاني إسكندر، والفيلم الروائي القصير"دواير" وفيلم: شريط كاسيت" إخراج أميرة النميس.



يذكر أن نادي السينما المستقلة، يقيمه المركز القومي للسينما السبت الثاني من كل شهر، والدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور العروض.