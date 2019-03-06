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فن

رحالة ودواير وشريط كاسيت.. بنادي السينما المستقلة

الأربعاء 06/مارس/2019 - 04:19 م
صدى البلد
محمد نبيل
يواصل المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للسينما، بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية يوم السبت المقبل الموافق 9 مارس عروض نادي السينما المستقلة بمسرح الهناجر في تمام السادسة مساء.

ويعرض خلال الفعالية الفيلم التسجيلي "رحالة" إخراج هاني إسكندر، والفيلم الروائي القصير"دواير" وفيلم: شريط كاسيت" إخراج أميرة النميس.

يذكر أن نادي السينما المستقلة، يقيمه المركز القومي للسينما السبت الثاني من كل شهر، والدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور العروض.

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