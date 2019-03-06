رحالة ودواير وشريط كاسيت.. بنادي السينما المستقلة

يواصل المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للسينما، بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية يوم السبت المقبل الموافق 9 مارس عروض نادي السينما المستقلة بمسرح الهناجر في تمام السادسة مساء.
ويعرض خلال الفعالية الفيلم التسجيلي "رحالة" إخراج هاني إسكندر، والفيلم الروائي القصير"دواير" وفيلم: شريط كاسيت" إخراج أميرة النميس.
يذكر أن نادي السينما المستقلة، يقيمه المركز القومي للسينما السبت الثاني من كل شهر، والدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور العروض.
ويعرض خلال الفعالية الفيلم التسجيلي "رحالة" إخراج هاني إسكندر، والفيلم الروائي القصير"دواير" وفيلم: شريط كاسيت" إخراج أميرة النميس.
يذكر أن نادي السينما المستقلة، يقيمه المركز القومي للسينما السبت الثاني من كل شهر، والدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور العروض.