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أخبار العالم

الجامعة العربية والجزائر توقعان اتفاق مهمة بعثة ملاحظي الجامعة للانتخابات الرئاسية

الأربعاء 06/مارس/2019 - 02:32 م
صدى البلد
أ ش أ
وقع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ووزير خارجية الجزائر عبد القادر مساهل، اتفاق مهمة بعثة ملاحظي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية للانتخابات الرئاسية الجزائرية والمقرر إجراؤها في أبريل المقبل، وهو الاتفاق الذي يحدد المهام اللوجستية والفنية للبعثة خلال فترة الانتخابات على غرار الاتفاق الذي تم توقيعه بين الجانبين عند إجراءات الانتخابات النيابية الأخيرة في الجزائر.

​ وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن مهمة بعثة الملاحظين، والتي تتكون من موظفين من الأمانة العامة للجامعة، تشمل ملاحظة العملية الانتخابية، واستخدام المرشحين لوسائل الإعلام العامة، ومسار الحملات الانتخابية والاقتراع، وكذلك عمليتي فرز النتائج والإعلان عنها، بما يتوافق والمعايير الدولية في هذا المجال، علمًا بأن المهمة تأتي بشكل عام في إطار حرص الجامعة العربية على مواكبة الاستحقاقات الانتخابية التي تجرى في الدول الأعضاء دعمًا لمسيرة الديمقراطية في هذه الدول.

​ وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد أيضًا تبادل وجهات النظر حول أهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المجلس الوزاري، بما في ذلك ما يتعلق بالتحضير لاجتماعات القمة العربية الدورية الثلاثين المقرر عقدها في تونس الشهر الحالي.

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