وزير خارجية فلسطين: قوات الاحتلال تحاول إغلاق مصلى باب الرحمة.. فيديو

قال رياض المالكي ، وزير الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين، إن في القدس يدافع آلاف المصلين من أبناء القدس عن قبلة المسلمين الأولى ضد المحاولات الإسرائيلية المسعورة للسيطرة على أجزاء الحرم القدسي الشريف.
وأوضح المالكي ، خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، اليوم الأربعاء، أنه بعد أيام من الأن ستحاول قوات الاحتلال و مستوطنيها المتطرفين إغلاق المصلي باب الرحمة بقرار من محكمة الاحتلال، لافتا إلى ان أبناء القدس استطاعوا افتتاحه رغم أنف الاحتلال بعد 16 عاما من الإغلاق.
وأكد أن حكومة الاحتلال تعتقد أن ظرف الزمان والمكان مهيئان لتقسيم المسجد الأقصى المبارك تقسيما مكانيا، أى الإستيلاء على هذا المصلي " باب الرحمة" و تحويله لكنيسة يهودية في قلب المسجد الأقصى المبارك.