وزير خارجية فلسطين: قوات الاحتلال تحاول إغلاق مصلى باب الرحمة.. فيديو

قال رياض المالكي ، وزير الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين، إن في القدس يدافع آلاف المصلين من أبناء القدس عن قبلة المسلمين الأولى ضد المحاولات الإسرائيلية المسعورة للسيطرة على أجزاء الحرم القدسي الشريف.





وأوضح المالكي ، خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، اليوم الأربعاء، أنه بعد أيام من الأن ستحاول قوات الاحتلال و مستوطنيها المتطرفين إغلاق المصلي باب الرحمة بقرار من محكمة الاحتلال، لافتا إلى ان أبناء القدس استطاعوا افتتاحه رغم أنف الاحتلال بعد 16 عاما من الإغلاق.



