قسد السورية: إجلاء 6500 مواطن من الباجوز خلال 24 ساعة

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" اليوم الأربعاء، أنه تم إجلاء أكثر من 2000 شخص اليوم الأربعاء، من آخر جيب لتنظيم "داعش" الإرهابي في الباجوز بشرق سوريا.



وقال مصدر عسكري بـ"قسد" لوكالة "رويترز": "جرى إجلاء أكثر من 6500 شخص خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بينهم مئات ممن استسلموا من المقاتلين المتشددين".



وأوضح المصدر، أن ذلك جاء بعد أن أبطأت القوات وتيرة هجومها للسماح بخروج المزيد من المدنيين.



