وزير خارجية فلسطين: إسرائيل ترتكب جرائم ممنهجة بحصانة أمريكية.. فيديو

قال وزير خارجية، فلسطين، رياض المالكي، إنه بعد قرار الرئيس الامريكى دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل تجرأ آخرون على القدس فتبعته واتخذت حكومة استرالية موقفا ينتهك المكانة للقدس، كما أن المجر توشك على فتح مكتب تجارى بتمثيل دبلوماسي لها في القدس وسينجر آخرون لمثل تلك الخطوات الغير قانونية.



وأكد وزير الخارجية، خلال كلمته، بمجلس الجامعة العربية، على مستوى وزراء الخارجية العرب، على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي والقنوات الشرعية الدولية والامتناع عن أي خطوة تضحد من مكانة القدس، مشيرًا إلى أنه نجحت الدبلوماسية العربية فى الدفاع عن الحقوق العربية.



وأردف نحن بحاجة لاستخدام قدراتنا الدبلوماسية لحماية مصالحنا الاستراتيجية، موضحًا أن إسرائيل ارتكبت جرائم ممنهجة ومارست الاضطهاد والفصل العنصرى ظنت أنها ستنجو من الجرائم تحت الحماية والحصانة التي تمدها بها الإدارة الأمريكية.