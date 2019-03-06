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تعليم

أمين المستشفيات الجامعية: مستعدون لإجراء الاختبار الإلكتروني الموحد

الأربعاء 06/مارس/2019 - 04:15 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
قال الدكتور حسام عبد الغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إنه سيتم إجراء الاختبار الإلكتروني الموحد، بجميع كليات الطب، غدا الخميس، على مدار يوم واحد فقط، من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 2 ظهرا.

وأضاف عبد الغفار، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الاختبار الموحد يجرى على طلاب كليات الطب بالفرقة الرابعة والخامسة، مؤكدا على استعداد جميع كليات الطب لإجراء الاختبار الإلكتروني، وتوفير كل التجهيزات اللازمة لخوض الامتحان دون أي مشكلات.

وأوضح أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أنه تم إجراء اختبار إلكتروني موحد مرتين على سبيل التجربة، أمس الثلاثاء، ويوم 27 فبراير الماضي، وذلك للتأكد من توافر جميع عوامل إنجاح الاختبار، وعدم وجود أي مشكلات تعيق إجراء الاختبار.

من جانبه أكد الدكتور أشرف عمر وكيل كلية الطب بجامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، أن الهدف من إجراء الاختبار الموحد هو قياس مستوى الطلاب على مستوى جميع الكليات، ومعرفة نقاط القوة والضعف بين الطلاب من كل كلية.

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