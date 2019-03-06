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رياض المالكي يناشد الدول العربية الالتزام باتفاق الأونروا .. فيديو

الأربعاء 06/مارس/2019 - 02:34 م
صدى البلد
شيماء مجدي
قال وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكي، إنهم يعملون بكل جهودهم للتوصل إلى حل شامل للقضية الفلسطينية خلال فترة زمنية قريبة، مناشدًا المجتمع الدولى القيام بدوره ضرورة تجاه القضية الفلسطينية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف "المالكى"، خلال كلمته بمؤتمر وزراء خارجية العرب، اليوم الأربعاء، أن تقرير لجنة حقوق الإنسان خلصت إلى اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم إنسانية فى حق الشعب الفلسطينى، مطالبًا جميع المؤسسات الدولية برفع الاحتلال عن غزة والاعتراف بدولة فلسطين.

وأكد أن فلسطين ترفض كل المحاولات الإسرائيلية والأمريكية بهدف تقويض دورها الدولي وحمايتها للاجئيين الفلسطينين، مناشدا جميع الدول العربية الالتزام باتفاق الأونروا لمساعدة وحماية اللاجئين.

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