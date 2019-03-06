الحظ لما يواتي.. تعرف على أكثر 5 أشخاص محظوظين فى العالم

يبدو أن المثل الشعبي الشهير "الحظ لما يواتي بيخلى الأعمى ساعاتي"، ليس من وحي الخيال بل هو نتاج مواقف عدة تعرض لهم أصحابها الذين تحولت حياتهم تمامًا بسبب حظهم السعيد.



وينطبق هذا المثل أيضا على هذه القائمة من البشر، الذين تم تصنيفهم على أنهم الـ 5 أشخاص الأكثر حظًا فى التاريخ حتى الآن.



1- لينا بالسون

فقدت خاتم زواجها، ولكنها عثرت عليه بعد 16 عامًا، عندما كانت تقطف الخضار من حديقة منزلها، حيث عثرت عليه داخل حزرة وهو الأمر الذى لم تصدقه حتى الآن رغم حصولها على الخاتم مجددًا.



2- ديفيد جونزاليز

كان جونزاليز يعمل فى مجال إعادة التدوير، وعثر بالصدفة على كتاب كرتون قديم لعام 1938، حيث يحتوي على أول ظهور لشخصية سوبرمان على غلافه، والذى قدر ثمنه بـ 100 ألف دولار أمريكي.



3- تيودر روزفلت

لن تصدق أن خطاب الرئيس الأمريكي الراحل روزفلت الذى استمر مدة 84 دقيقة، قد أنقذ حياته من محاولة اغتيال، حيث أطلق عليه الرصاص لحظة تطبيقه لورقة الخطاب، مما جعل الرصاصة تستقر بين ضلوعه بدلًا من قلبه.



4- روبرت هاميلتون

قد يبتسم الحظ لك مرة، ولكن أكثر من مرة هو أمر شبه مستحيل، حيث فاز الأمريكي روبرت بجائزة اليانصيب مرة ليحصل على مليون دولار، وليقرر اللعب مرة أخرى، ليفوز بمليون دولار مرة ثانية.



5- كريس ددي ومايكل بنسون

نجا الثنائي من الموت المحقق، عندما سقطت مروحيتهما على فوهة بركان، والطبيعي أن تنفجر المروحية أو تسحقهم الحمم البركانية، إلا أنهما سقطا على فوهة البركان فى هاواى، وعلى مدار يومين كانا محاطين بالحمم والغازات الضارة قبل أن يتم إنقاذهما.