هبوط بمنتصف كوبري منشأة بشارة في الحسينية بالشرقية.. صور

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه تم ورود بلاغا من إدارة ري الحسينية بوجود هبوط بمنتصف كوبري منشأة بشارة الكيلو 22.700 مما يمثل خطر دائم على حياة المارة، وعلى الفور قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بغلق الكوبري الذي حدث به هبوط وتوفير طريق بديل آخر لحين إصلاح الهبوط.



ومن جانبه، أكد المحاسب "علي الصناديلي" رئيس مركز ومدينة الحسينية أنه تم تكليف المهندس سامي حمد معجل نائب رئيس المركز بالإشراف على غلق الكوبري سالف الذكر وتمهيد طريق بديل لكوبري آخر هو كوبري 6 أكتوبر على بعد 500 متر للمارة حفاظًا على أرواح المواطنين.



وأشار "الصناديلي" إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات محافظ الشرقية بضرورة متابعة كافة المشاكل الخاصة بالمواطنين والعمل على حلها فورا.