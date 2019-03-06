جمعية رجال الأعمال تناقش احتياجات قطاع المقاولات.. دعوة لإنشاء تحالف بين القطاع الخاص والبرلمان.. وإسكان النواب: مطالب المقاولين تقتضي تعديل القوانين والتشريعات الحالية

جميع مطالب المقاولين لا يمكن تنفيذها إلا بعد تعديل القوانين والتشريعات الحالية

والي:

العقد المتوازن لا يلزم الأبنية التعليمية والمستشفيات لأنه خارج قانون المناقصات والمزايدات

"فوزي" يطالب بإنشاء تحالف بين القطاع الخاص والبرلمان لطرح تعديل قوانين التشييد والبناء والمقاولات



كشف المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مديونية شركات المقاولات حاليًا تجاوزت المليار جنيه الأمر الذي يشكل عبئا كبيرا على القطاع، لافتًا إلي أن الوضع غير مبشر لمنظومة التطوير العقاري خلال الفترة المقبلة نتيجة لتراكم المشكلات وعلي راسها ارتفاع فائدة البنوك وعجز السيولة بالشركات للوفاء بالتزاماتها.



وأكد "والي" بحسب بيان، الأربعاء، أن مطالب قطاع المقاولات لا يمكن تنفيذها خاصة تلك المتعلقة بالقطاع المصرفي لأنها تخالف القواعد المصرفية الدولية مثل خطاب الضمان غير المشروط والذي لا يمكن وضعه ضمن قانون خاص به في مصر نتيجة لأن البنوك المصرية مرتبطة بالتصنيفات العالمية التي لا يمكن مخالفتها.



وأوضح والي أنه لا يمكن مخاطبة البنك المركزي المصري في وضع اشترطات خاصة تخالف اللوائح المصرفية الدولية خاصة وانها ليست ضمن القانون المنظمة للقطاع، مضيفًا أن العقد المتوازن لا يمكن الالتزام به لأنه ليس في إطار قانوني ولابد أن يكون جزء لا يتجزء من قانون المزايدات والمناقصات وبالتالي فإن بعض جهات الإسناد مثل الأبنية التعلمية والمستشفيات لا يمكن الالتزام به لأنه غير قانوني، مؤكد على أهمية تعديل التشريعات القائمة بما يحقق التوازن بين جميع الأطراف.



وطالب والي بضرورة توحيد جهود القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وجمعيات رجال الأعمال لحصر جميع المشاكل التي تواجه قطاع المقاولات من خلال التقدم إلى اللجنة بالمشكلات التي تواجه كل شركة واعداد مذكرة أو ورقة عمل من جانب منظمات الأعمال وعرضها على لجنة الإسكان بالبرلمان، مشيرًا إلى أن اللجنة لن تستطيع بمفردها حصر جميع التحديات ووضع حلول لها بدون مشاركة القطاع الخاص.



من جانبه طالب المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، بضرورة تشكيل مجلس أو تحالف ممثلًا عن اتحاد المقاولين ولجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال ولجنة الإسكان للبرلمان لدراسة وحصر جميع المشكلات التي تعوق حركة قطاع المقاولات وتوحيد الرؤي حول الحلول والتعديلات المقترحة على القوانين المنظمة لقطاع التشييد والبناء والمقاولات ورفعها للجهات المعنية.



من جانبه قال المهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن قطاع المقاولات من أهم القطاعات الاستراتيجية في الدولة نظرًا لارتباطه بجميع المجالات والأنشطة المختلفة للاقتصادي المصري إلا أن القطاع في مصر حاليًا غير مؤهل للعمل بالخارج وخاصة في أفريقيا.



وأكد "عبد العزيز" على أهمية تهيئة البنية التشريعية الداخلية لقطاع المقاولات وحل ابرز المشكلات التي تواجهه قبل تصدير المقاولات إلى الخارج وفى مقدمتها تعنت البنوك في تيسير خطابات الضمان، وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات الجديدة، وتخفيض فائدة البنوك بجانب تأهيل العاملين بالمنظومة بالإضافة إلى وهناك العديد من المشكلات للشركات المقاولات مع البنوك لم تحسم بعد.



وأشار إلى أن عدم وجود فروع للبنوك المصرية داخل أفريقيا من ابرز المعوقات التي تواجه القطاع للتوجه نحو أفريقيا بالإضافة إلى عدم توافر أي معلومات عن الأسواق الخارجية من قبل السفارات المصرية بالخارج، مطالبًا بضرورة تشجيع البنوك الوطنية للعمل في أفريقيا خاصة بعد تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي.