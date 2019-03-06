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محافظات

أزهر شمال سيناء الأول في الكرة الخماسية على مستوى الجمهورية

الأربعاء 06/مارس/2019 - 03:12 م
صدى البلد
احمد صالح
تفوق فريق منتخب المرحلة الابتدائية لكرة القدم بمنطقة شمال سيناء الأزهرية، في بطولة كرة القدم الخماسية على مستوى الجمهورية، التي أقيمت مؤخرًا في محافظة الإسكندرية بحصوله على المركز الأول.

وأكد إبراهيم الفحام مسئول الإعلام في منطقة شمال سيناء الأزهرية، أن الفريق فاز على منتخب منطقة الشرقية الأزهرية بنتيجة 5 / 1، وصعد إلى المربع الذهبي بعد فوزه على منتخب منطقة المنيا 2 /1 في دور الـ١٦، وعند صعوده إلى دوري المجموعات حقق الفريق انتصارات متتالية وتعادل واحد، حيث فاز على منتخب منطقة الإسماعيلية 2 / صفر، وعلى منتخب منطقة الشرقية 5 / صفر، وتعادل مع منتخب منطقة أسيوط 1 / 1.

وصعد الفريق كأول المجموعة الأولى ليلتقي في المربع الذهبي مع ثاني المجموعة الثانية قبل النهائي (وكان منتخب منطقة القاهرة) ليفوز منتخب منطقة شمال سيناء 4 / 2.. ثم لعب المباراة النهائية مع منتخب منطقة الشرقية، وفاز عليها بفارق ٥ أهداف مقابل هدف واحد.

وبدوره، أكد على بكرى موجه المنطقة المرافق مع المنتخب لمدينة الإسكندرية، أن الفوز بالبطولة جاء نتيجة دعم القيادات التنفيذية بالمنطقة.

وأشار أحمد إبراهيم بكر مدرب فريق المنتخب أن السبب الرئيسي للفوز، هو توفير كافة الإمكانيات التي ساعدت الفريق على خوض البطولة، وتحقيق هذه الانتصارات، وأن الفريق تم تدريبه بعناية فائقة ورعاية تامة، وهذا ما نتمنى تحقيقه في جميع الألعاب الرياضية المختلفة بالمنطقة.


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