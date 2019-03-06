إنجي وجدان في ندوة صدى البلد: طلعت روحي مقتبس من عمل أمريكي وليس مسروقا.. شعرت بالقلق مع أول بطولة مطلقة.. وأتمنى العودة للتمثيل مع أحمد مكي

إنجي وجدان:

لهذا السبب ارتديت باروكة في طلعت روحي

أكره الفشل في حياتي

كواليس طلعت روحي مليئة بروح الحب

أؤيد تعريب الأعمال الأجنبية

ردود أفعال قوية حققتها النجمة إنجي وجدان من خلال أولى بطولاتها مسلسل "طلعت روحى"، الذي يشاركها في بطولته الفنان نيقولا معوض والفنانة الكبيرة إنعام سالوسة وعدد آخر من الفنانين.وحلت "إنجي" ضيفة على موقع "صدى البلد" من أجل الحديث عن كواليس العمل وتجربتها بالمسلسل، كما تطرقت إلى جديدها الفترة المقبلة، حيث أكدت أنها سعيدة بردود الأفعال التي وصلت إليها عن دورها في مسلسل "طلعت روحي" الذي يعرض حاليا وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.وأضافت "إنجي" في الندوة التي عقدها موقع "صدى البلد"، أن مسلسل "طلعت روحي" يعتبر أولى تجاربها في البطولة المطلقة، فكانت تشعر بحالة من القلق، خاصة أنها تجسد شخصيتين في العمل.ولفتت إلى أن التحضير لدورها في مسلسل "طلعت روحى" أخذ منها مجهودا كبيرا، مشيرة إلى أنه عندما عرض عليها الدور، كانت ترغب في أن تظهر بلوك جديد يتناسب مع الشخصية فقررت ارتداء باروكة لأن شعرها كان قصيرا.ونوهت بأن طوال الجلسات التحضيرية للعمل كان هدفها إبراز الفرق بين الشخصيتين داليدا وعليا من حيث الشكل وطريقة التحدث، خاصة أن عليا محامية وشخصيتها قوية لكن داليدا تفكر خارج الصندوق ولديها طاقة وحيوية فى شخصيتها.وأوضحت أن تجربة البطولة المطلقة الأولى لم تكن سهلة، قائلة: "في البداية كنت أشعر بالقلق فأنا أكره الفشل، ولكن المخرج والمنتج لم يتركاني منذ الجلسات التحضيرية للعمل، وطوال الوقت يعطي المخرج لي النصائح، كما أن فريق العمل ساعدني على النجاح والظهور بالشكل الذي رآه الجمهور، فالاجتهاد والخطوات المحسوبة وتقديم وجبة اجتماعية متكاملة للجمهور من مختلف الفئات العمرية كانت أهم أسباب نجاحي".وأكدت إنجي أنها ليست خائفة من تقديم أعمال جديدة بعيدة عن شهر رمضان، لافتة إلى أن هناك أعمال جديدة حققت النجاح بعيدا عن عرضها في شهر رمضان مثل مسلسل "أبو العروسة" و"طلعت روحي"، فالجمهور أصبح يتابع هذه الأعمال بقوة وبشكل مستمر.من جانب آخر، أكدت إنجي أن هناك عوامل كثيرة جذبتها للمشاركة في مسلسل "طلعت روحي"، أبرزها القصة التي يناقشها العمل، بالإضافة إلى فريق العمل، قالت: "شاهدت النسخة الأمريكية من العمل، فهو مأخوذ من العمل الأمريكي "Drop Dead Diva"، والذي تدور أحداثه حول عارضة الأزياء "ديب" التى تعرضت لحادث سير وتوفيت، لكن روحها تسكن في جسد محامية تدعى "جين".وأوضحت أن المسلسل ليس مسروقًا، كما انتشر على بعض المواقع لكنه مقتبس من العمل الأمريكي، وهذا لا يعتبر خطأ، خاصة أن هناك حالة ابتكار وتجديد في الشخصيات، مشيرة إلى أن فكرة تحويل الأعمال الأجنبية إلي عربية ليست إفلاسًا.وذكرت أن المؤلف شريف بدر الدين استطاع أن يحول العمل إلى مسلسل درامي يتناسب مع المجتمع المصري والأسر المصرية.وعن السينما، أكدت الفنانة إنجي وجدان أنها تتمنى أن تعود للعمل السينمائي مرة أخرى، خاصة بعد غياب طويل، لافتة إلى أن هناك معايير لابد أن تكون لكي تعود إلى السينما، أبرزها القصة وفريق العمل إضافة إلى الإنتاج.وعبرت النجمة إنجي وجدان عن سعادتها البالغة بالتمثيل مع النجم أحمد مكي، معربة عن أملها بأن تشاركه في عمل سينمائي قريبا ولكن لابد وأن يكون العمل له هدف ورسالة معينة.